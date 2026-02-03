Sífilis: un equipo integrado por un investigador del CONICET descubrió la evidencia más antigua de la enfermedad

Un equipo internacional de científicos que integra un investigador del CONICET, descubrió en Colombia la evidencia más antigua conocida en el mundo de una infección causada por Treponema pallidum, la bacteria responsable de enfermedades que aún hoy afectan a millones de personas, como la sífilis, la pinta, el pián y el bejel.

El descubrimiento se realizó luego del análisis de restos óseos encontrados en el sitio arqueológico Tequendama I, en la sabana de Bogotá, Colombia, y datados en 5.500 años de antigüedad. Se dio en el marco de un estudio de paleogenómica, disciplina que se aboca a la identificación y análisis de ADN antiguo para la reconstrucción de la historia genética de sociedades tempranas y su dinámica de poblamiento.

“Desde hace años venimos trabajando en la sabana de Bogotá, una región muy rica en cuanto a la preservación de material arqueológico y, fundamentalmente, de restos óseos que datan de momentos muy tempranos, hasta 10 mil años de antigüedad”, contó el investigador del CONICET Miguel E. Delgado, quien se desempeña en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM, UNLP) y fue uno de los responsables del descubrimiento junto a colegas de Estados Unidos y Suiza.

Los huesos pertenecen a un individuo masculino adulto joven que vivió hace aproximadamente 5.500 años. «Un fragmento de la tibia de un individuo masculino adulto joven, albergaba una especie de herida o cavidad que, en principio, podía ser evidencia de la acción de un patógeno”, señaló Delgado.

Gentileza.

El análisis detallado permitió confirmar la sospecha y concluir que se trataba de una infección bacteriana causada por T. pallidum. “Hay muy pocos hallazgos de este patógeno en restos antiguos. Recientemente se publicaron genomas de Brasil, que datan de 2.000 años atrás», mencionó.

Sin embargo, el hallazgo de este equipo retrocede a tres mil años más. «Nos ubica en el Holoceno medio, hace alrededor de 5.500 años, con lo cual es la evidencia más antigua del mundo”, subrayó el investigador.

La reconstrucción del ADN bacteriano permitió compararlo con otros genomas de referencia actuales asociados a infecciones con sífilis, pinta, pián y bejel y determinar que se trata de una cepa ancestral de T. pallidum hasta ahora desconocida, muy cercana y de virulencia, o capacidad de infección, similar a las que producen estas enfermedades en el presente.

“Hay varias hipótesis acerca del origen y el modo de dispersión de estas enfermedades», comentó Delgado. «Algunos sostienen que la sífilis ya estaba en Europa antes de la llegada de Cristobal Colón a América; otros, que los españoles se infectaron aquí, y luego llevaron y dispersaron la enfermedad por el territorio europeo», relató.

Gentileza.

Delgado fue preciso: «Lo que estamos dejando en evidencia con nuestro hallazgo es que la sífilis y las demás enfermedades asociadas probablemente sean endémicas de América o, al menos, ya estaban en nuestro continente mucho antes de la venida de los europeos”.

Para finalizar, el investigador destacó que, además de su relevancia histórica, el descubrimiento tiene importantes implicancias en la salud pública contemporánea. “Estas enfermedades todavía persisten, y demostramos que las cepas que las producen en la actualidad están estrechamente ligadas con T. pallidum. Son las mismas enfermedades evolucionando en el tiempo. Aun hoy tienen una alta prevalencia en la población, por lo que entendemos que comprender su dinámica evolutiva es muy importante porque permite ver cómo se desarrollaron y cómo, posiblemente, se pueden tratar”.