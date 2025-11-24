Sífilis en Neuquén: un error en el sistema disparó alertas, pero igual advierten por el aumento real

El aumento de casos de sífilis en el país es un hecho. El Boletín Epidemiológico Nacional informó que ese incremento se midió en un 20,5% y posicionó a Neuquén como la provincia con mayor aumento porcentual en un 110%. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud desmintieron este dato y explicaron por qué. Además, comentaron cuál es el verdadero panorama.

La directora de Prevención de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud, la médica infectóloga Luciana Moya, explicó que en agosto se detectó un pico desmesurado de casos en una semana epidemiológica, que resultó ser consecuencia de un problema técnico.

Desde hace meses, la provincia trabaja en la actualización del sistema informático de laboratorio. La idea es integrar la información con el Sistema Nacional de Vigilancia para que los casos se notifiquen automáticamente y no dependan sólo de la carga manual del médico en una ficha.

“El laboratorio puede interoperar con Nación y transmitir los datos automáticamente, que eso es un beneficio porque mejora la notificación de casos”, señaló la médica. Pero esa mejora encontró un bache técnico justo en los primeros meses de implementación: julio y agosto.

Empezaron a aparecer cientos de casos nuevos, muy por encima de lo habitual. Cuando la Dirección de Epidemiología revisó los reportes, detectó que “todos esos datos habían sido disparados por el sistema de laboratorio”. Inmediatamente se avisó a Nación y comenzó un trabajo artesanal: reparar la base de datos caso por caso.

Fue un proceso lento, manual, que terminó recién ayer. “El jueves se terminó de reparar toda la base de datos y ya se avisó a Nación que está reparada”, informó.

Más allá del error, la provincia sí registra un incremento concreto de sífilis. “Vemos un aumento y es real», expuso Moya. De enero a diciembre de 2024 se notificaron 629 casos. Y sólo en el primer semestre de 2025 hasta la semana epidemiológica 26 ya van 404. Una tendencia que anticipa un cierre de año más alto que el anterior, aunque muy lejos del pico engañoso que aparecía en el boletín.

Para la médica, el aumento responde a múltiples causas. Algunas tienen que ver con mayor registro; otras, con cambios sociales. El grupo etario donde más se concentran los casos está entre 25 y 30 años. Y, si se miran las tasas por habitantes, el mayor impacto se da entre los 20 y 24. Son adultos jóvenes.

“Creo que tiene que ver con la manera en que las nuevas generaciones viven la sexualidad. Lo viven de una manera bastante más libre… no es ni mejor ni peor, es simplemente así”, explicó.

Pero ahí aparece un punto clave: la percepción del riesgo. La especialista remarca que muchas personas no dimensionan que una relación sexual sin preservativo puede transmitir una infección.“No se te cruza por la cabeza que si mantenés una relación sexual sin uso de preservativo podés adquirir una ITS (Infecciones de Transmisión Sexual)”, sostuvo. Y recordó que la sífilis es una infección bacteriana, curable, pero altamente transmisible.

Neuquén trabaja en varias líneas para mejorar el acceso al diagnóstico y a la prevención: cualquier persona puede acercarse a un laboratorio y pedir un test de ITS sin orden médica. Además, se están implementando test rápidos en el primer nivel de atención: en 20 minutos dan un resultado.

Un dato muy importante es que la provincia adhirió a la ley nacional que propone un abordaje integral, no sólo sanitario. “Necesitamos que participe Educación, Juventudes, Desarrollo Social… son un montón de entidades por fuera de Salud que también necesitamos que se involucren”, explicó.

La Comisión interministerial que se conformará incluirá también organizaciones civiles y actores de la sociedad. La apuesta es trabajar de manera conjunta en cuidados, percepción del riesgo y educación sexual.

Mientras los casos por sífilis aumentan, el equipo asegura que lo fundamental es volver a lo básico: prevención, testeo y percepción del riesgo.



