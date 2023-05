Recordaron a René Favaloro con un mural a 100 años de su nacimiento

A 100 años del nacimiento del médico René Favaloro, se presentó en pleno centro porteño un inmenso mural hiperrealista de 22 metros de alto que le rinde homenaje al creador del bypass aortocoronario, quien sigue siendo un ejemplo de entrega y es recordado por sus familiares como «el último gran prócer argentino».

Sobre una de las paredes laterales de la Fundación Favaloro, en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Belgrano, ya se puede contemplar el impactante retrato gigante del médico con un delantal blanco y el pelo peinado prolijo hacia atrás. Realizado por el artista Maximiliano Bagnasco, el mural de 12 metros de ancho por 22 de alto fue pintado con aerosoles en tan solo una semana.

«La gente se sorprende por la rapidez, pero estamos acostumbrados. Arrancamos desde muy temprano y terminamos cuando se va el sol. Obviamente no soy yo solo, sino todo mi equipo», indicó Bagnasco en diálogo con Télam durante la presentación de la obra.

La imagen de Favaloro inmortalizada como ejemplo de entrega asoma sobre el lateral de la fundación hospitalaria, en la avenida Belgrano, y propone una vista grandiosa en sentido a la avenida 9 de Julio.

Trabajar con pasión

El próximo 12 de julio se cumplirán 100 años del nacimiento del célebre cirujano que desarrolló el bypass aortocoronario, técnica considerada como uno de los 400 inventos más importantes de la humanidad.

«Hoy en día hay millones de corazones que siguen latiendo porque segundo a segundo se va realizando esa cirugía que es parte de su legado», dijo a Télam con orgullo la sobrina nieta del médico, Laura Favaloro.

Entre los valores que invita a recordar la nueva obra hiperrealista, Laura destacó «la honestidad, la solidaridad, el trabajar con pasión y que nada se consigue sin esfuerzo». «Él era un ser maravilloso, muy honesto, muy bueno. Y además un familiar muy querido», remarcó Laura, quien es médica cardióloga y la directora ejecutiva en el Hospital Universitario Fundación Favaloro.

Consultada sobre qué es lo que más extraña del reconocido médico, aseguró: «Absolutamente todo. Fue el último gran prócer argentino. Creo que reivindicando sus valores podemos llevar a una sociedad más justa y solidaria».

El mural

La iniciativa de realizar el mural surgió cuando Bagnasco comenzó a pintar un retrato del cirujano en Wynwood (un barrio que funciona como un museo a cielo abierto en Miami) y la periodista Connie Ansaldi lo puso en contacto con Laura Favaloro.

«A mí me conocían por pintar mucho a Maradona y a muchos futbolistas», señaló Bagnasco a Télam, y recordó: «en plena época del Mundial yo leía los comentarios de la gente cuando pintaba a Diego (Maradona) que me decían ‘Pintá a Favaloro’«.

Sobre el proceso creativo, el artista aseguró que cada vez que pinta lo toma como «algo más técnico» y se fija que «matemáticamente estén bien los rasgos, los colores».

Sin embargo, relató que cuando bajó por primera vez a la calle para ver cómo iba avanzando la obra, tuvo completa noción de dónde estaba haciendo esa «imagen inmensa que cuando alzás la mirada ves a René inmenso, como él era».

En el centro porteño, en su Fundación, el retrato de Favaloro emerge entre los edificios para recordar el legado de un hombre que inculcó la importancia del trabajo, aseguró Bagnasco. «Ojalá que se cuide durante muchísimos años, así tenemos la figura ahí», concluyó.

«Tendría que existir un reconocimiento más importante desde el Estado a la figura de René Favaloro», aseguró por su parte Carlos Rojo, presidente de la Asociación de Médicos Municipales.

En diálogo con Télam, Rojo manifestó que en la medicina actual la aparición de René Favaloro fue un «antes y un después» en Argentina y a nivel internacional, a pesar de que nuestro país cuente con muchas figuras de la medicina destacadas, y que del último tiempo «fue un pionero en la cirugía cardiovascular».

«No hay otra figura como Favaloro. Es como Messi y Maradona. No solamente en lo asistencial, en lo académico también. Fue profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, no es poco lograr eso», aseguró. Y agregó que no sólo frente al paciente «fue un grande», sino que también lo fue en el ámbito académico a la hora de transmitir sus conocimientos.

Sobre lo que destaca de la figura del cardiocirujano, Rojo puntualizó sobre sus conocimientos y lo definió como «un científico». «Como médico, era un hombre honesto con ganas de trabajar. Transformó el Hospital Güemes y después hizo la Fundación Favaloro y su clínica, lo cual es difícil, pero el hombre se lo propuso y lo hizo. Su tenacidad es de destacar», aseveró.

Sobre las deudas que rodeaban a la Fundación Favaloro en los años noventa, Rojo señaló que, en lo personal, «hubiese tratado de armonizar y pagar esa diferencia» ya que «la Fundación merecía eso. Él lo merecía».

«La Fundación Favaloro sigue siendo, hasta hoy, una excelente clínica. No solamente fue un grande sino que dejó una gran escuela», concluyó.

Agencia Télam.