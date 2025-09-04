Recuperaron en Mar del Plata una historica pintura robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial

La obra del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), perteneciente a la colección del comerciante judío Jacques Goudstikker y robada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue finalmente entregada a la Justicia federal de Mar del Plata.

Según confirmaron fuentes judiciales, la pintura fue llevada este mediodía al fiscal federal general ante la Cámara de Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler, por los dueños de la casa donde había sido hallada, informó Infobae.

La obra había sido vista recientemente en una publicación inmobiliaria de los descendientes de Friedrich Kadgien, un oficial de las SS cercano a Hermann Göring que falleció en Buenos Aires en 1978, hecho revelado por el periódico holandés AD.

La principal implicada es Patricia Kadgien, empresaria textil de 59 años, junto a su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Ambos cumplen arresto domiciliario en su chalet, en el marco de la investigación dirigida por el fiscal Carlos Martínez, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de Mar del Plata. La pareja fue imputada por «encubrimiento de contrabando» tras ocultar la obra, pero decidieron entregarla a la fiscalía ante los allanamientos que se realizaron a otros familiares.

La histórica pintura, valuada en 50 mil dólares y datada en 1710, fue entregada a la Justicia tras la intervención de la Policía

El fiscal Adler destacó en conferencia de prensa la labor del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, y valoró la colaboración del abogado Carlos Murias, quien entregó la pintura al mediodía. La obra, fechada alrededor de 1710, se encuentra en buen estado de conservación, según el perito y profesor de arte Ariel Bassano, quien trabajó junto a Machi Fortunato para la Justicia.

El valor estimado de la pieza es de 50 mil dólares y será resguardada en una recámara especial.

El expediente judicial se activó tras una alerta de Interpol y de la Aduana el 25 de agosto. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina y fueron ordenados por el juez de Garantías Santiago Inchausti.

Este jueves se realizará la audiencia de formalización de cargos contra Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria hasta entonces.