Reforzarán los controles sobre los alimentos para Pascuas en Cipolletti

Desde el Departamento de Abasto e Introducción Bromatologica informaron que reforzarán los controles sobre los alimentos más consumidos durante la festividad cristiana. Las pescaderías y los comercios que vendan chocolates serán los lugares donde se pondrá la lupa.

La Secretaría de Fiscalización aseguró que durante esta semana comenzarán a reforzarse los controles preventivos en todas las pescaderías de la ciudad, «para garantizar la calidad e inocuidad de los productos, ya que son de alto riego», detalló.

Mientras que en el caso de la venta de chocolates, «se puntualizarán los controles en supermercados, autoservicios y cotillones«, explicó el coordinador de Bromatología, Juan Carlos Guerrero.

El responsable del departamento, detalló que actualmente en la ciudad, existen 9 pescaderías habilitadas. Por lo que aconsejan a los vecinos comprar en los comercios regulados, evitando adquirir pescado por redes sociales y en lugares no habilitados.

Estas son las pescaderías habilitadas por el gobierno de Cipolletti:

Mi Pescadería ubicada en Mengelle 1022

El Pulpito ubicada en Brentana 102

El Buen Puerto ubicada en Río Negro 2525

La Pescadería de Cipolletti ubicada en Belgrano 7

Puerto Azul ubicada en Mengelle 823

Golfo Azul ubicada en Pacheco 238

La Pescadería de Ana ubicada en La Esmeralda 944

Almar ubicada en Brentana 612

Marazul ubicada en Naciones Unidas 699

En relación a la venta de pescados, el Departamento de Capacitación Bromatológica, recomienda adquirir el producto en «comercios habilitados que presenten buena higiene general y exhiban sus productos frescos, conservados en abundante hielo (cubiertos) o congelados«, describieron.

El pescado fresco debe presentar:

Olor a mar, en ocasiones un ligero olor a pescado, pero nunca olor a amoníaco.

Los ojos siempre brillantes, no hundidos; opacidad o hundimiento, es signo de deterioro.

Las agallas rojas, las escamas adheridas al cuerpo y su carne firme; no debe ceder ante la presión del dedo.

Pigmentación viva y brillante.

La columna vertebral firmemente adherida a los músculos; si se la intentara separar de ellos, debería romperse, y

La sangre roja y brillante (si el pescado no está fresco, el color se vuelve marrón pardo).



Cómo conservarlo luego de comprarlo:

Los pescados y mariscos deben refrigerarse inmediatamente para evitar el corte de la cadena de frío.

Mantenerlo no más de 1 o 2 días en la parte más fría de la heladera en un recipiente hermético para evitar contaminación cruzada por el derrame de jugos proteicos.

Mantener hasta 3 meses en freezer(entre -12°C y -18°C).

Evitar descongelar y volver a congelar los pescados y mariscos.

Al descongelarlos, no hacerlo a temperatura ambiente y una vez descongelado, consumirlos lo antes posible.

Conservar hasta su fecha de vencimiento, observar información del rótulo.

No adquirir ni consumir productos cuyo envase demuestre signos de alteración (hinchados, abollados, con pérdida del contenido, oxidados, etc).