Rescataron 10 perros por maltrato animal de un circo que está de gira por el Alto Valle: «Vivían entre sus heces»

Un allanamiento se llevó a cabo un circo que se radicó recientemente en Fernández Oro por maltrato animal. La fiscalía encontró a 10 perros en condiciones poco salubres dentro de una casilla, según informaron desde el municipio a Diario RÍO NEGRO.

El operativo se dio en uno de los carretones del circo Dihany, ubicado hace una semana en el predio del ferrocarril, por una denuncia radicada por parte de vecinos en la dirección municipal de Bienestar Animal.

Según informó el municipio, durante el procedimiento lograron rescatar a «más de 10 animales en situación de maltrato».

Fuentes municipales precisaron a este medio que en una de las casillas particulares constataron que había perros hacinados que «vivían entre sus heces».

Foto: Gentileza.

Por su parte, la concejala Marina Marini fue hasta donde se realizó el allanamiento y le comentó a Inforo que todos los canes «recibirán atención veterinaria correspondiente y se les buscará un hogar».

Maltrato animal en Fernández Oro: qué dijo el municipio sobre las quejas por la habilitación del circo

Tras el operativo, vecinos reprocharon que el circo haya conseguido la habilitación pese a tener animales en esas condiciones.

En un comunicado oficial, desde el municipio indicaron que en el trámite municipal intervino la dirección de Comercio y Bromatología y que allí se intervino para verificar si el circo cumplía «las condiciones necesarias en materia de seguridad, higiene y estructura».

En este sentido, destacaron que esta área no tiene facultades para inspeccionar «espacios privados o personales» de los empleados.