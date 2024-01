Rescataron a seis perros que eran maltratados y ahora les buscan hogar, en Roca

Hace tan solo minutos lograron llevar adelante un allanamiento en el cual lograron rescatar a seis perros que se encontraban en un estado deplorable en el patio de una mujer de Roca. Uno de ellos debió quedar internado en la veterinaria Fantini, debido a que estaba agusanado. Ahora buscan de manera urgente un hogar para los animales.

Así lo confirmaron las rescatistas de la agrupación Ranhu, quienes contaron a Diario Río Negro cómo fueron los hechos.

Personas que observaron la situación de maltrato animal realizaron la denuncia el viernes pasado por la tarde en la comisaría 69 de Barrio Nuevo. Fue así que hoy pudieron llevar adelante el allanamiento.

Allí lograron rescatar a seis de los perros que se encontraban en el lugar. Dos de ellos murieron antes de que alguien los ayudara. Uno debió ser trasladado a la veterinaria debido a que se encontraba en un estado deplorable. Según las rescatistas, el animal se encontraba agusanado y el resto fueron trasladados a la Asociación Protectora (APA).

Los animales se encontraban atados con cadenas de entre cinco y diez centímetros junto a la pared sin sombra al rayo del sol y sus tarros de agua se pusieron verdes por la suciedad.

Pero rescatistas no quieren que estén ahí y buscan de manera urgente tránsito para los seis perros. » No queremos molestar porque sabemos que el lugar está lleno de perros y que se pueden escapar», explicaron.

Hasta el momento nadie les ha ofrecido lugar, solo un hombre se comunicó con la agrupación para ofrecer su espacio a un perro mediano.

También necesitan ayuda económica para poder llevar adelante los gastos de la veterinaria y alimento para los animales. Piden que aquellas personas que puedan ayudar se comuniquen al 2984 533644 o al

2984 282337 o pueden transferir dinero a través del alias ranhu.rescates.mp.

«Cada vez que realizamos un allanamiento nos falta lugar», contaron y agregaron que en verano aumenta «muchísimo» el abandono. «Tomen conciencia. Hay personas que se van de vacaciones y los dejan al cuidado de personas que no se hacen cargo y los dejan atados«, manifestó.

En varias ocasiones las mujeres, junto con personal policial, se acercaron al hogar de la señora que tenía a los perros para ayudarla, pero nunca les abrió la puerta y los ignoró. «Nosotros no somos enemigos, no les queremos quitar sus animales a nadie. Nos vemos forzadas a realizar denuncias porque cuando ofrecemos nuestra ayuda muchas veces no nos dejan, nos amenazan, hasta nos han sacado a tiros», señalaron.

Finalmente, destacaron que «ojalá que la gente tome conciencia y colabore para resguardarlos y salvar más perros. No tienen idea lo difícil que es llevar adelante un allanamiento sin lugar».