Resiliencia y perseverancia: las principales características para futuros emprendedores en Argentina

En el marco de Experiencia Endeavor sub 20, Max Cavazzani y Luz Borchardt contaron para RED/ACCIÓN cuáles deberían ser las características de quienes quieran emprender en Argentina.

Cavazzani es el fundador y CEO de Etermax, una empresa de desarrollo de software de entretenimiento, y creador de «Preguntados», el juego de preguntas y respuestas que logró 600 millones de descargas y fue número uno en el ranking de aplicaciones de Estados Unidos durante 66 días.

Por su parte, Borchardt es cofundadora de Henry, una academia de tecnología que invierte en la educación de las personas con la misión de acelerar la transición de Latinoamérica hacia la igualdad social conectando personas con empleos que hoy tienen una buena remuneración. «Más de 1.500 empresas ya contrataron al menos un graduado de Henry y hemos logrado un aumento promedio de los ingresos de nuestros graduados de más del 300%, generando con ello un alto impacto social», contó el año pasado a Forbes.

—¿Cuál es la importancia de que la tecnología ahora esté al alcance de todos, sobre todo al alcance de gente joven que ahora tiene la posibilidad de emprender?

—Borchardt: es algo súper positivo. Tenemos al alcance de la mano herramientas para resolver problemas a escala que incluso uno puede resolver desde casa. Para mí es súper importante, me parece espectacular que cada vez haya más acceso a este tipo de herramientas.

—Cavazzani: el acceso a la información nunca estuvo tan cerca y es una herramienta muy poderosa, nivela un montón. Nos permite aprender de cualquier cosa en cualquier momento, quizás le saca valor a la información misma y le da mucho más valor a la interpretación de esa información. Estoy convencido de que el mundo va a cambiar drásticamente en los próximos 20 años, mucho más que en los últimos 20, con lo cual el tener acceso a la información nos permite adaptarnos más rápido a los cambios.

—¿Cuáles son las características que tiene que tener un emprendedor ahora en Argentina?

—Cavazzani: la principal característica del emprendedor es la resiliencia, y la resiliencia se va ganando con fe. Fe en que en algún momento las cosas van a funcionar, o que por lo menos va a valer la pena ese camino. Por eso me parece importante este evento, y por eso me parece importante que los chicos empiecen a considerar ser emprendedores como una de las cosas más importantes de su vida.

—Borchardt: la resiliencia, la capacidad de estar constantemente aprendiendo, pero por sobre todo creo que es el hecho de no rendirse. No rendirse frente al primer «no», porque creo que en el fondo, si uno sabe lo que quiere y cree en eso, tiene seguir por ahí. Estamos en un momento en el cual muchas veces no es fácil emprender en Latinoaméric.

Foto: Endeavor.

—¿Cuán importante es que haya emprendedores en este contexto de Argentina?

—Borchardt: es súper importante porque nosotros en Argentina tenemos una gran oportunidad. Tenemos 20 años de historia con unicornios, que son compañías que valen más de mil millones de dólares, y que nacieron acá. Esto genera una cascada de la importancia de estudiar tecnología. Entonces, es muy relevante que salgan más emprendedores de la Argentina, porque nos van a ayudar a resolver problemas, no solamente de la Argentina, sino de Latinoamérica. El futuro está en las manos de Latinoamérica. Está buenísimo abocarnos a resolver los problemas que nos rodean de a poco y pensar en ideas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por ende, armar compañías que traigan dinero a la Argentina y se pueda desarrollar más empleo.

—Cavazzani: en el fondo el emprendedor lo que hace es pensar cómo dar más trabajo de mejor calidad, cómo generar productos y servicios que sirvan a la comunidad, con menos recursos y de una manera más inteligente. Entonces, me parece súper importante, a la vez que la obviedad de que genera trabajo, pero ese trabajo no solamente es trabajo porque sí, sino es realmente aplicado a cosas que le sirven a la humanidad. Hay pocos incentivos naturales o sociales a ser emprendedor y es un trabajo muy importante.

—¿Cómo hacen para alimentar ideas que traigan soluciones a estos problemas que vemos hoy en día?

—Borchardt: dedico mucho tiempo de mi semana a leer, escuchar podcasts, a tratar de estar muy actualizada en las que son las tendencias de lo que está pasando en el mundo porque es muy importante para no quedarse atrás. También hago yoga y medito mucho, lo que me ayuda a generar un equilibrio.

—Cavazzani: trato de entender el mundo realmente como es, de manera objetiva, y trato de pensar cómo podría ser y qué separa ambos mundos. Evidentemente no es fácil, porque si no estaríamos en un mundo mejor. Esa pregunta constante de cómo puedo transformar el mundo de cómo es al mundo que me gustaría que sea, aunque sea en un pedacito, es el proceso del emprendedor. Hacerse preguntas todos los días, cuestionarse las cosas, escuchar diferentes ideas, y por sobre todas las cosas, agarrar un tema que me apasione, y empezar a trabajar en mejorarlo, aunque sea de a poquito.

Foto: Endeavor.

