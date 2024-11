Río Negro y Neuquén afrontan los faltantes para VIH Sida

La epidemia del VIH SIDA se mantiene estable en los últimos años en Río Negro y Neuquén. Si bien el 30% de los diagnósticos son tardíos, no se ha registrado un incremento significativo en el último tiempo. Los especialistas advierten que hoy convivir con VIH no trae aparejadas mayores complicaciones y es como transitar cualquier enfermedad crónica, con la ingesta de una medicación por día.

Sin embargo, el último año no resultó nada fácil para esta población. Ambas provincias dejaron de recibir insumos por parte del gobierno nacional, como los testeos para los diagnósticos, y esas compras fueron absorbidas por los gobiernos provinciales.

«Nos avisaron muy sobre la fecha. Rápidamente empezamos desde la provincia a hacer gestiones para comprarlos. La demora correspondió a los tiempos administrativos. Con los tratamientos, no hemos tenido dificultades y los provee Nación», dijo Luciana Moya, a cargo del Departamento de Enfermedades Crónicas Transmisibles de la Dirección de Atención Primaria de la Salud de Neuquén.

Darío Di Pratula, referente de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Río Negro, coincidió en que «fue un año difícil desde el punto de vista económico»: «Hemos tenido baches en la entrega de reactivos para los testeos de VIH, con algunos retrasos, pero se ha ido solucionando desde el Ministerio de Salud de Río Negro. La provincia nunca dejó de responder a las demandas«.

Hay preocupación por el recorte del presupuesto para 2025. Foto: archivo

Al igual que en Neuquén, advirtió, la entrega de medicación nunca se suspendió. «Hubo problemas de distribución de alguna medicación que se fue reemplazando. Pero todos esos reemplazos fueron charlados desde el Ministerio con cada infectólogo que estaban al tanto de los cambios. Ningún cambio de medicación se hizo al azar, perjudicando el paciente», subrayó.

Cómo impactaría un recorte presupuestario

Desde hace más de 20 años, el Ministerio de Salud de la Nación realiza las compras para asegurar la provisión de tratamientos a las personas que se atienden en el sistema público de salud.

El proyecto de la ley de presupuesto 2025 presenta un recorte del 76% para el programa VIH, Tuberculosis y Hepatitis Virales lo que encendió las alarmas entre las organizaciones por el impacto que esto podría tener en la compra de medicamentos e insumos para el próximo año.

Según explicaron desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, ese presupuesto abarcaría 66.500 tratamientos para personas con VIH, cifra inferior a los 70.500 proyectados para 2024, «lo que implica no tener en cuenta los 5000 nuevos casos anuales«.

«Ya hubo una reunión con los diputados que integran la Comisión de Salud para reclamar ya que peligra la medicación y es inaceptable. No se puede dejar a las personas sin medicación o proveerla un mes sí y otro no. Son tratamientos crónicos que no pueden interrumpirse. Si ahora faltan reactivos, imaginate el año que viene con semejante quita de presupuesto», cuestionó René Roa Flores, coordinador del Grupo DeSida por la Vida de Bariloche.

Sin embargo, Di Pratula aseguró que la medicación está garantizada para el año próximo: «No se va a suspender, según nos informan desde la Dirección Nacional. Es importante que la población lo sepa«.

Falta de controles de la carga viral

Roa Flores se mostró preocupado por la falta de reactivos para los análisis de controles periódicos que deben realizarse los pacientes cada seis meses. «En mi caso, hace un año que no me puedo hacer los controles por la falta de reactivos que son importados. Han retaceado y ahora se hacen aleatoriamente y en menor cantidad. Por mes, harán cinco o diez en Bariloche, cuando deberían hacer 60», indicó.

La medicación, puntualizó, tiene como fin evitar que el virus se propague y lograr su retroceso. «Estos controles sanguíneos de carga viral permiten saber cómo está funcionando la medicación. Mide las defensas para saber si el virus está controlado o en retroceso. Con los resultados de esos estudios, el médico conoce la situación del paciente. Sin saber, es una lotería. No se conocen las defensas y es un riesgo que no es recomendable correr», manifestó Roa Flores.

Ante esta situación, desde el consultorio de Salud Sexual del hospital de Bariloche informaron que se le da prioridad a los pacientes que acceden al diagnóstico por primera vez, a las personas gestantes y en caso de alguna urgencia.

«Si el paciente toma la medicación diariamente y controlamos la adherencia de estas personas, no deberían tener ninguna complicación ni debería aumentar su carga viral. Por lo tanto, podríamos esperar para hacer esos controles», indicó la médica infectóloga de Bariloche, Lucía de Labra.

«Charlamos mucho con nuestros pacientes y les explicamos los retrasos. Si nosotros consideramos que es una urgencia hacer ese estudio, lo podemos hacer y no hay ningún problema«, acotó la médica integrante del equipo de Salud Sexual que atiende martes y jueves, a partir de las 13, por demanda espontánea (no hay que sacar turno). El consultorio 28 es de consejería y 29, de diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

El consultorio de Salud Sexual del hospital Ramón Carrillo está conformado por un equipo interdisciplinario. Foto: archivo

Las provincias asumen responsabilidades de Nación

Mariana Jarovslasky, integrante de ICW Argentina, comunidad de mujeres con VIH, resaltó que «las provincias se están haciendo cargo de cosas que, por ley, les corresponde a Nación«. Puso como ejempo que los preservativos llegan al hospital «a cuentagotas» porque «Nación no mandó más remesas».

«Hicimos un relevamiento en el hospital de Bariloche y todos los dispensers están vacíos. Se pueden solicitar en la Farmacia pero en el horario de atención. Tampoco hay reactivos para medir la carga viral y solo se hacen por el ámbito privado, si la gente tiene obra social. Estamos muy alertas porque sabíamos que esto iba a pasar», subrayó esta mujer que accedió a su diagnóstico en 2018 cuando fue a donar sangre.

En relación al recorte presupuestario, consideró que «habrá provincias que se puedan hacer cargo y otras que no. Lo cierto es que es una cuestión de Salud Pública«.

Números congelados

«Desde que registramos el primer caso diagnosticado en 1986, fue aumentando. A lo largo de los últimos años se ha mantenido estable. En pandemia bajaron los casos y en pospandemia, no hemos recuperado los valores prepandémicos», detalló Moya, al tiempo que especificó que, en 2023, se diagnosticaron 92 casos nuevos en Neuquén.

Esa provincia tiene en seguimiento, bajo el programa provincial de VIH, alrededor de 970 personas. La edad media para las mujeres es de 39 años y para los hombres, 36.

Río Negro tampoco registró variaciones entre las altas y las bajas: hay alrededor de 900 y 1.000 pacientes en tratamiento en el Ministerio de Salud, sumados a quienes reciben tratamiento desde el sistema de las obras sociales. En 2023, se registraron 63 casos nuevos (25 mujeres y 38 hombres); mientras que según el último informe de 2024, hay 50 casos más.

Los especialistas destacan el temor de la población y la no realización de los testeos, llegando en muchos casos tarde al diagnóstico. Prevalece el miedo al resultado, a la medicación y al estigma.

«O se diagnostica ya con las defensas bajas o cuando la enfermedad está en el estadio SIDA. La idea es que todos puedan acceder al testeo para que puedan conocer su diagnóstico», indicó Moya.

Di Pratula insistió en que los tratamientos «son sencillos»: «Hoy tratarse por VIH no es muy distinto a cualquier otro tipo de enfermedad crónica. El VIH se convierte en una enfermedad crónica sin grandes problemas de salud. La persona puede trabajar, hacer deporte. Las medicaciones ya no tienen tantas contraindicaciones», señaló. Planteó que «cuanto más temprano se detecte, y a tiempo, mejor funciona el tratamiento y se puede llevar una vida normal».

Desde hace al menos una década, se comprobó científicamente que las personas que acceden al tratamiento y mantienen los niveles de carga viral tan bajos que los análisis no pueden detectarlos, no transmiten el virus por vía sexual.

Transmisión sexual

Tanto en varones como en mujeres, la principal causa de contagio es por prácticas sexuales sin protección. Ya no se registra transmisión sanguínea ni transmisión vertical desde el 2019 (entre madre e hijo). «Si uno cumple con pautas de cuidado y control en las embarazadas, los niños nacen sanos», dijo Moya.

Los especialistas destacaron que al comienzo de la pandemia, la única estrategia para evitar la transmisión era el uso del preservativo. Ahora, se cuenta con profilaxis preexposición y posexposición y, anticonceptivos vaginales

«Hay una población que puede ser evaluada para la profilaxis preexposición. Sabe que no se va a cuidar y puede tomar preventivamente antirretrovirales. Los evalua cada infectología», detalló Di Patrula.

Respecto a la profilaxis posexposición, mencionó que «se da ante una relación sexual o un contacto no cuidado. Debe acudir al hospital cuanto antes en las próximas 72 horas, para recibir medicación durante un cierto tiempo. Y se hacen controles para que esa persona no contraiga VIH en caso de haber estado expuesto».

«Sin embargo -acotó-, no hay que descuidar el uso del preservativo ante una relación sexual ocasional porque hay otras enfermedades de trasmisión sexual».

¿Qué pasa en Argentina?

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, 140.000 personas viven con VIH en Argentina y cada año 5.300 adquieren el virus. «Terminar con el VIH sería posible si las personas que viven con el virus conocieran su diagnóstico a tiempo y accedieran al tratamiento», plantearon desde la Fundación Huésped. Sin embargo, el 44% conoce su estado serológico de manera tardía, cuando su sistema de defensas ya se encuentra debilitado.

El test de VIH es gratuito, confidencial y no requiere orden médica. Las personas pueden conocer su diagnóstico a partir de una gota de sangre tomada de un dedo en menos de 15 minutos.

Testeos gratuitos

El consultorio de Salud Sexual de Bariloche, junto a estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Río Negro, realizará testeos gratuitos el 4 de diciembre en Comallo. Por primera vez, el equipo se traslada a la Línea Sur.

También estarán presentes el 14 de diciembre en la Fiesta del Orgullo en Bariloche.

En Roca, las pruebas se llevarán a cabo desde el lunes 2 hasta el miércoles 18 diciembre. Estarán destinadas a pacientes sin obra social que deben dar su consentimiento por escrito. Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 13 de diciembre, solicitando un turno a través del WhatsApp al (0298)476-7288 o en Hipólito Yrigoyen al 1083, en Roca.

En Viedma, anunciaron la suspensión del «Pañuelazo», propuesto para el primero de diciembre por «falta de acompañamiento institucional». «No dejaremos de reclamar mayor inversión en Salud porque la respuesta a estas enfermedades no son un gasto, sino que previenen problemáticas más graves y costosas«, indicaron y agregaron: «Nos encontramos el lunes 2 de diciembre para realizar testeos de 8 a 13 en los jardines de la Unidad de VIH y ETS El Galpón en Viedma».

En Neuquén garantizarán los testeos en los hospitales de la zona norte, centro y sur y, en los centros de salud.