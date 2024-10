Recorte en tratamientos de VIH, hepatitis y tuberculosis: Neuquén asegura que afrontará lo que Nación no envíe

Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis advierten que el proyecto de presupuesto que el gobierno de La Libertad Avanza presentó al Congreso de la Nación refleja una reducción presupuestaria significativa para la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis.

Según la denuncia pública la Dirección de Respuesta al VIH funciona bajo el último presupuesto aprobado, que es el de 2023, en el cual recibió 21 millones de pesos. El presupuesto proyectado para 2025 es de 23 millones, solo dos millones más que el actual. “Si este monto se calcula en dólares, el desfinanciamiento de la dirección es del 76 %”, asegura Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis en un comunicado.

La directora ejecutiva de Fundación Grupo Efecto Positivo, Lorena Di Giano, señaló a RÍO NEGRO RADIO: “Estamos calculando entre 70.000 y 75.000 personas no van a poder continuar con su tratamiento y esto es realmente alarmante”.

Este recorte no solo impactará en la adquisición de los medicamentos necesarios para los tratamientos, si no también, la detección temprana de la enfermedad, trayendo aumentos en los casos, diagnósticos tardíos y mayor mortalidad.

Di Giano indicó que ya desde principios del 2024 vienen atravesando situaciones de faltantes de algunas drogas, lo que llevó a realizar cambios de tratamientos.

También enfatizó que no hay políticas publicas de prevención, de transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. “5300 personas se van detectando por año y que se van sumando al grupo de personas que tienen que hacer tratamiento. En lugar de bajar el presupuesto deberíamos subirlo”, añadió.

“El problema que hemos tenido durante todo el año es que no hay firma, porque no se designaron autoridades que son las que tienen que aprobar las compras. A demás hay renuncias permanentes en todos los sectores. Se nos hace muy difícil”, manifestó la directora.

“No podemos como país pasar de una política, que además fue modelo en el mundo, de tener tratamientos gratuitos para todas las personas que lo necesiten, a pasar a una situación de que no vamos a poder proveer como país”, resaltó Di Giano. Por último dijo: “Pedimos que el Congreso rechace el presupuesto”.

Neuquén ya afronta lo que Nación no envía:

Por su parte, Luciana Moya, referente del programa Provincial de VIH, se mostró cautelosa y dio el panorama de lo que sucede en Neuquén: “Es difícil calcular cuál es el impacto que tendrá porque todavía no tenemos información oficial sobre cuál va a ser el verdadero recorte, no tenemos ningún dato oficial”.

También contó desde hace un mes la provincia ha tenido una reducción de algunos insumos que los proveía Nación. “Desde la provincia empezamos todas las gestiones para poder dar continuidad y hasta ahora todo lo que proveía Nación, que ya no lo provee, la Provincia lo está cubriendo”.

Los insumos que dejó de enviar Nación son los de diagnóstico, seguimiento de pacientes que conviven con el virus de VIH e incluso algunas medicaciones. “Hasta ahora los tratamientos antirretrovirales los provee Nación y no tenemos información al respecto que diga otra cosa”, especificó la funcionaria.

También contó que en seguimiento bajo el programa provincial de VIH hay 970 personas. “El objetivo es dar continuidad a todos los tratamientos, a todo el seguimiento de las personas que conviven con el virus en la provincia y continuar con los dispositivos de testeo y de diagnóstico y prevención”, especificó.