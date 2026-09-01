Roca busca nuevas inversiones: qué ofrecen los parques industriales a las empresas

General Roca construyó buena parte de su historia alrededor de la producción. La fruticultura fue protagonista de ese desarrollo, pero a su alrededor crecieron industrias, servicios, transporte, logística y un entramado empresario que fue diversificando la economía local.

En un nuevo aniversario, la ciudad mira hacia los próximos años con otro desafío: ampliar esa matriz y captar nuevas inversiones vinculadas con la industria, la logística, la energía, la tecnología y los servicios. En esa estrategia, los parques industriales aparecen como una de sus principales herramientas.

9,5 km Separan al Parque Industrial II del cruce estratégico entre las rutas Nacional 22 y Provincial 6.

Particularmente el Parque Industrial II, ubicado sobre la Ruta Provincial 6, busca transformarse en una puerta de entrada para empresas que analizan instalarse en el norte de la Patagonia.

La ubicación aparece como uno de sus principales activos. La Ruta 6 permite una conexión estratégica con distintos corredores, mientras que la cercanía con Vaca Muerta, los puertos y el aeropuerto amplía las posibilidades para compañías que no necesitan desarrollar sus actividades directamente en las áreas de explotación hidrocarburífera.

Ese fenómeno abre una oportunidad para Roca. Muchas de las empresas que acompañan el crecimiento energético necesitan bases logísticas, depósitos, talleres, tecnología, servicios e infraestructura, pero no necesariamente estar radicadas junto a los pozos.

A eso se suma otro diferencial: la ciudad ofrece universidades, salud, educación, vivienda y disponibilidad de trabajadores calificados. Son condiciones que exceden la ecuación estrictamente productiva y que, según explicó la directora de USEP y Parques Industriales, Alejandra Rodríguez, también son evaluadas por las compañías cuando analizan dónde instalarse.

10 empresas Las primeras en radicarse pueden acceder a una bonificación de hasta el 100%.

Servicios y nuevas reglas

El Parque Industrial II cuenta con gas, electricidad y agua, infraestructura para la que fue necesario extender servicios a lo largo de aproximadamente ocho kilómetros.

También posee una zonificación definida por ordenanza, que distribuye a las empresas de acuerdo con el impacto de sus actividades. El objetivo es evitar un crecimiento desordenado y brindar previsibilidad tanto a quienes invierten como a la propia ciudad.

Durante 2026 se incorporó además un cambio importante. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad que las empresas puedan comprar directamente un lote antes de iniciar la construcción.

El esquema anterior ya permitía comenzar la inversión en infraestructura y posteriormente pagar la tierra. Ahora las compañías pueden elegir entre ambas alternativas, una modificación pensada para adaptarse a diferentes estructuras financieras y planes de inversión.

La presentación de un proyecto continúa siendo obligatoria. Allí se analiza la actividad que desarrollará la compañía, su impacto y la factibilidad de instalarla dentro del sector correspondiente del parque.

Beneficios para empresas

Los incentivos fiscales son otra de las herramientas utilizadas para competir por inversiones. El régimen provincial contempla beneficios de hasta el 100% en Ingresos Brutos, además de ventajas sobre Sellos y otros tributos, que pueden extenderse durante un período de hasta diez años.

En el ámbito municipal también existen bonificaciones sobre las tasas. Durante los primeros dos años pueden alcanzar el 100% y posteriormente disminuyen de manera progresiva.

+250 hectáreas Es la superficie disponible que ofrece el Parque Industrial II para nuevas radicaciones.

Además, las primeras diez empresas que se radiquen pueden acceder a una bonificación de hasta el 100%, una herramienta destinada a acelerar la ocupación y puesta en marcha del nuevo espacio productivo.

El interés empresarial ya comienza a observarse. Desde el área municipal aseguran que reciben consultas de compañías de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, además de firmas de la región. La logística aparece entre los sectores que más averiguaciones generan, aunque también existen proyectos relacionados con software, tecnología, insumos y generación solar.

La evaluación de los proyectos busca, además, tener tiempos relativamente cortos. Rodríguez señaló que el proceso puede obtener una primera respuesta en aproximadamente dos o tres semanas, dependiendo de la documentación y los estudios necesarios.

Roca busca aprovechar así una combinación particular: su posición dentro del Alto Valle, la cercanía con el desarrollo energético neuquino, suelo industrial disponible, servicios e infraestructura y una estructura urbana capaz de acompañar a quienes llegan a trabajar e invertir.