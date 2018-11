Roca: la picante pero sana rivalidad entre vecinos de Boca y River

Los dos contrincantes posan abrazados para la foto. Uno asegura que gana River 2 a 1. El otro que Boca gana sobre la hora 1 a 0.

“Yo no soporto estos partidos. A pesar que tengo 61 años no lo puedo manejar. Me pongo nervioso, me altero, se me sube la presión. Soy insoportable. Por eso miro los partidos solo en mi casa”, dice Romero.

El hombre cuenta que tiene familiares en Buenos Aires y que ha asistido a muchos partidos en el Monumental. “Es más, yo vi jugar a Amadeo Carrizo cuando tenía siete años”, recuerda. En cuanto a las apuestas “Pinocho” dice que hizo una con su otro vecino, Adrián Lamadrid. “Si pierde River me tengo que poner la camiseta de Boca y correr por todo el barrio y él irá detrás, en el auto tocando bocina. Si pierde Boca, él tiene que ponerse la de River y correr por las calles. Va a ser muy divertido”, comenta el metalúrgico, ansioso por lo que vendrá mañana.

“Lito” también visitó la “Bombonera” en siete oportunidades y se posesiona ante su eterno rival, con gastadas y recuerdos de triunfos pasados, pero siempre terminan con un abrazo.