Cambio de planes en River: su estadía en San Martín de los Andes será más corta de lo esperado

El Millonario comenzó este sábado la pretemporada en River Camp, el predio de Ezeiza. Marcelo Gallardo citó a un plantel renovado, con varias ausencias respecto a la última temporada y muchos juveniles que realizan la preparación con el plantel profesional por primera vez. Además de la presencia del primer refuerzo, Fausto Vera.

La pretemporada se desarrollará en Buenos Aires hasta los primeros días de enero, ya que el sábado 3 el plantel volará a San Martín de los Andes para instalarse en el hotel Loi Suites Chapelco. Allí se llevará a cabo la parte más intensa de los trabajos físicos, tal como sucedió en 2020, 2022 y 2025, siempre bajo el mando del Muñeco.

Será la primera vez que River viaje a la provincia de Neuquén en dos años consecutivos. Sin embargo, según informo Gustavo Yarroch, periodista de ESPN, la estadía del plantel allí será más corta de lo previsto.

En principio, estaba estipulado que River realizara toda la preparación en San Martín de los Andes, desde el 3 hasta el 18 de enero. No obstante, se sumó un nuevo destino al cronograma: el equipo viajará el 11 de enero a Punta del Este, Uruguay, para finalizar los entrenamientos.

La delegación riverplatense permanecerá en tierras uruguayas durante una semana, hasta el domingo 18. La idea es organizar uno o dos amistosos, ya que el año futbolístico oficial comenzará el fin de semana del 25 de enero, cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia.