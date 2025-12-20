Guía para aprovechar los balnearios de Neuquén este verano: horarios y zonas habilitadas

El verano ya se vive a orillas del río Limay y la ciudad de Neuquén refuerza su presencia con un operativo de seguridad y prevención para los vecinos. Con altas temperaturas y gran afluencia de público, los balnearios habilitados serán el escenario principal de la actual temporada.

Verano en Neuquén: cómo funcionan los balnearios y el servicio de guardavidas

Desde la Municipalidad de Neuquén informaron que la temporada balnearia está activa con un esquema diseñado para ordenar el uso del espacio público y acompañar a vecinos y turistas durante toda la jornada.

El subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que el dispositivo cubre cinco balnearios y otros sectores de la costa. “Recomendamos, pedimos, exigimos, sugerimos, rogamos que vayan a los balnearios habilitados para no tener inconvenientes”, indicó el funcionario.

Actualmente trabajan 163 guardavidas distribuidos en los espacios autorizados, a los que se suma un equipo náutico con motos de agua y embarcaciones. Además, el sistema se completa con ambulancias y un circuito de comunicación para emergencias.



Guardavidas y equipos náuticos refuerzan la seguridad en los balnearios habilitados del río Limay.

A la par, los balnearios cuentan con sanitarios gratuitos, parrillas, sectores de sombra, estacionamientos y áreas verdes. Estos servicios se mantienen durante toda la temporada, con tareas permanentes de limpieza y mantenimiento municipal.

Guardavidas, horarios y zonas seguras para ingresar al río en Neuquén

El servicio de guardavidas funciona todos los días entre las 10 y las 21 y se extenderá hasta el 31 de marzo. Entre los espacios habilitados figuran Albino Cotro, Gustavo Fahler, Sandra Canale, Valentina Brun de Duclot y Solalique.

Además, están cubiertos sectores como Isla Verde, Isla 132 y la playa a la altura de la calle Linares. En este sentido, desde el municipio recordaron que el Paseo Costero tiene 32 kilómetros y que el ingreso al agua debe realizarse solo en zonas autorizadas.

Por su parte el jefe de zona de guardavidas, Javier Nicolás Tejeda, remarcó: “En los balnearios que están habilitados están todos los servicios a disposición del vecino, del turista y principalmente para que vengan aquellos que vienen con familia, con niños”.

Desde el gobierno insistieron en disfrutar del río Limay únicamente en los balnearios habilitados y respetar las indicaciones del cuerpo de guardavidas. También sugirieron acercarse a los puestos para consultar sobre las zonas seguras, usar gorra y protector solar, evitar el ingreso al agua bajo los efectos del alcohol y prestar especial atención a niños y niñas durante toda la estadía en la costa.



