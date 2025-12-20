El regalo de Navidad está en la feria más grande de Neuquén: «Es una marca registrada de la ciudad»

«Neuquén Emprende es una marca registrada de la ciudad», enfatizó la jefa de Gabinete, María «Tana» Pasqualini. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, analizó el impacto de la iniciativa como motor dinamizador de la economía local. En la última edición de 2025, este sábado y domingo desde las 19 en el parque Jaime de Nevares, la feria más grande se viste a tono con las Fiestas de fin de año para invitar a la comunidad a elegir su regalo de Navidad.

La funcionaria detalló que en esta oportunidad participan 150 puestos de emprendedores. Además, hay 30 espacios gastronómicos bajo el sello de la «Confluencia de Sabores».

El objetivo primordial apunta a dos vertientes: la comercialización y visualización de los productos locales, y el disfrute de la ciudadanía en un entorno recreativo. «Se transformó para los vecinos y vecinas, no solo de la ciudad, sino de las ciudades cercanas, en una actividad familiar y recreativa», remarcó Pasqualini.

«Confluencia de Sabores» y «Neuquén Emprende» convocan a las familias este fin de semana. (Foto: Gentileza).

Neuquén Emprende: la consolidación de un motor económico y social para la región

La jefa de Gabinete subrayó que la feria funciona como una incubadora de negocios. «Tenemos algunos proyectos que no los tenemos más en Neuquén Emprende. Nosotros decimos que han dado ese paso cualitativo y cuantitativo, ya que hoy son una Pyme», comentó.

Recordó casos exitosos: un proyecto de destilados que inició en estos espacios municipales y luego logró consolidarse como una pequeña empresa independiente, y un emprendimiento de marroquinería que, tras su paso por la feria, se vinculó con el Municipio para la fabricación de kits escolares.

«Neuquén Emprende» revaloriza el valor de los emprendedores regionales que encuentran en allí un lugar para concretar ventas, pero que además funciona como una gran vidriera para exponer sus productos. Pasqualini remarcó que en el predio no existe reventa, sino que se prioriza exclusivamente la producción artesanal y local.

Esta característica atrae a visitantes de ciudades aledañas como Cipolletti, Plottier y Centenario, que acuden en busca de calidad y precios competitivos. Para Pasqualini, el evento se transformó en una marca registrada de la ciudad, capaz de agotar el stock de los feriantes antes del cierre de la jornada.

Vuelve la feria más grande de Neuquén, pero vestida de Navidad. Foto: Matías Subat

La historia de Mónica y Marta, dos emprendedoras de Neuquén

Mónica Fernández fundó «Moni.ByDeco» hace 30 años. Sin embargo, el despegue llegó de la mano de la feria de emprendedores. «Yo antes me manejaba por redes y también el boca a boca, hay gente que me conoce desde hace mucho tiempo, pero hace más de un año y medio me convocaron en Neuquén Emprende y fue un destape tremendo. Es una vidriera sumamente importante para mí», enfatizó.



La mujer se dedica al arte floral y la decoración de eventos. En sus inicios trabajó con flores naturales, pero luego reorientó el enfoque hacia materiales perdurables. Hace aproximadamente cuatro años, incorporó técnicas textiles y papel crespón importado para ofrecer productos de larga duración sin sacrificar la estética natural.

Fernández destacó el rol del Municipio que, además de brindar un espacio para la venta, también promueve la capacitación de los emprendedores, sobre todo en los meses fríos de menos exposición al público. Aseguró que así consolidan herramientas que después aplican en sus negocios.

El impacto de la feria más grande de Neuquén se refleja en las historias de quienes ocupan los stands. Marta Cañueto inició con su emprendimiento familiar, «Tablas Rincón», durante la pandemia ante la necesidad de generar un proyecto desde el hogar.

Definió a «Neuquén Emprende» como una oportunidad inigualable de crecimiento. La feria le permitió mostrar sus tablas de asado y maceteros nórdicos a un público masivo, algo difícil de lograr desde la venta particular.

«Tuvimos la suerte de conectarnos con la gente de la municipalidad. Ahí arrancó realmente como un emprendimiento más importante», contó Cañueto y resaltó: «Cuando el Estado te acompaña, un emprendimiento crece».



Ambas emprendedoras destacaron la amabilidad del público neuquino, que se detiene a consultar y valorar la calidad de los trabajos. Marta señaló que la convocatoria atrae a clientes incluso de localidades como General Roca.

Además, resaltaron el ambiente comunitario entre los feriantes y las alianzas estratégicas que surgen en el predio. Mónica, por ejemplo, colabora con una marca de aromas para perfumar sus flores de tela.

«Se siente como familia, porque más allá de los chicos de Neuquén Emprende hemos hecho todo un grupo de emprendedores», remarcó Mónica Fernández. «Es como una familia, porque nos encontramos todos y todos queremos lo mismo, que es crecer», coincidió Marta Cañueto.



En esta edición Navidad, confían en que el público local apostará fuertemente por lo regional, ya que valoran el trabajo artesanal por sobre los productos industriales. La feria, así, confirma su rol como un engranaje clave en la maquinaria productiva de la ciudad.

Agenda cultural y espectáculos en Neuquén por las Fiestas de fin de año

La propuesta de «Neuquén Emprende» se complementa con una grilla artística de primer nivel diseñada para las familias. El sábado por la noche, el escenario principal disfrutó de la presentación de la Misa Criolla, un espectáculo que la ciudadanía pedía hace años y que finalmente se concretó gracias al trabajo conjunto con el músico neuquino, Naldo Labrín.

Para la jornada del domingo, la expectativa se centra en el show aéreo «Navidad en las Estrellas» de la Compañía de Danza Aérea Elevé, programado para las 22 horas.

El cronograma de actividades festivas se extenderá incluso después del fin de semana: el lunes se llevará a cabo el Pesebre Viviente en la zona del árbol navideño y los coros continuarán con sus presentaciones hasta el 6 de enero, fecha que marcará el cierre de esta propuesta cultural integral.

Una estrategia turística a largo plazo

Más allá de la feria, la Jefatura de Gabinete proyectó a «Neuquén Capital Navideña» como una política de estado destinada a perdurar. María Pasqualini reveló que el intendente tomó la decisión de adelantar el inicio de las festividades para el próximo año: todo el despliegue vinculado a la Navidad comenzará el 1° de noviembre.

El objetivo apuntó a fortalecer el perfil de ciudad turística. La funcionaria comentó que, durante el encendido del árbol, dialogaron con familias provenientes de Mendoza, Salta y Tucumán que eligieron la ciudad para pasar las fiestas. La infraestructura del paseo costero y la oferta hotelera y gastronómica acompañaron esta visión.

Asimismo, Pasqualini aclaró que no habrá ediciones de la feria en enero, ya que los emprendedores necesitarán ese mes para stockearse de cara al volumen de ventas masivo que demandará la Fiesta de la Confluencia en febrero.