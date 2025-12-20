Nuevos parques industriales: se hizo la apertura de sobres técnicos para los proyectos de Neuquén, Añelo, Zapala y Plaza Huincul

El gobierno provincial inició la primera etapa en la licitación de los proyectos ejecutivos y los master plan para los parques industriales de Añelo, Zapala, Plaza Huincul y el sector Z1 Sur de la ciudad de Neuquén. Tras la revisión de los antecedentes, se abrirán los sobres económicos, con las propuestas empresarias.

Hubo seis ofertas para Neuquén y Zapala, mientras que Plaza Huincul y Añelo, tuvieron ocho presentaciones. La apertura de sobres se hizo en ministerio de Economía, Producción e Industria.

El intendente de Huincul, Claudio Larraza destacó la importancia de llegar a la instancia “que incluye a estas cuatro localidades en un programa de parques industriales donde articulamos con los distintos organismos incentivando la inversión, el pacto de gobernanza, y poniendo énfasis en lugares estratégicos”, dijo.

El jefe comunal buscará sumar a Huincul al desarrollo de Vaca Muerta a través de la ruta 17 y esta licitación, a cargo de la subsecretaría de Industria y Modernización, se planteó como el primer paso formal para el desarrollo integral de los parques industriales provinciales.

Los lotes para el desarrollo de los polos industriales suman 1.100 hectáreas sin servicios y forman parte del plan provincial de «fortalecimiento de la red de infraestructura productiva», según se indicó desde el gobierno provincial.

Son 700 hectáreas de Añelo, 300 de Zapala y otras 100 divididas entre Plaza Huincul y el sector Z1 Sur del parque industrial de Neuquén.

Los concursos se llevan adelante a través de Fiduciaria Neuquina SA, por cuenta y orden del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria (Ley 2615) y contemplan la elaboración de proyectos ejecutivos que definirán lineamientos técnicos, ambientales y urbanísticos para el crecimiento ordenado de cada parque.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig detalló que la provincia se ocupará de la provisión de servicios y la demarcación de las calles que permitirá «ordenar el proceso de crecimiento federal dentro de la provincia».

El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, destacó que la apertura de sobres «refleja una decisión política clara: planificar el desarrollo productivo de Neuquén con una mirada estratégica, sustentable y de largo plazo».

Aseguró que cada parque industrial que se lleve a cabo será una oportunidad «de fortalecer la neuquinidad, generar empleo genuino y acompañar el crecimiento de nuestras cadenas de valor, desde la industria y los servicios hasta la logística y la tecnología». Remarcó que los proyectos que resulten adjudicados facilitarán la planificación de “cómo queremos que crezca Neuquén en las próximas décadas, con orden, previsibilidad y respeto por el territorio”.

La licitación buscará que los nuevos planes maestros ofrezcan criterios de eficiencia energética, sustentabilidad y compatibilidad urbana para que los parques industriales se consoliden como herramientas para el desarrollo regional y la diversificación de la matriz productiva provincial.

Tras el análisis técnico, se espera la apertura de los sobres económicos de las empresas que resultarán adjudicadas en función de las ofertas que realicen por cada planificación.

Presupuestos oficiales del concurso