Rodrigo es un geólogo de la región que descubrió la edad de las rocas más antiguas de los Andes

El geólogo Rodrigo Suárez , un becario del Conicet en Roca, obtuvo una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) que promueve la colaboración académica internacional. La postulación se realizó a través de una beca posdoctoral de estadía corta de cuatro meses en la Universidad de Göttingen de Alemania.

«Mi investigación se centra en los procesos que dan lugar a la formación de Cordilleras. En las profundidades crecen minerales microscópicos, conocidos como arcillas, que contienen información clave sobre las condiciones de temperatura y la antigüedad de las rocas», comentó Suárez, del Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) en Roca, que desembarcó en Alemania en julio hasta octubre.

Su estudio está focalizado en las rocas más antiguas de los Andes Patagónicos Australes, en Santa Cruz, «que constituyen el piso de la cuenca de hidrocarburos ‘Austral-Magallanes'». Esas rocas son testigos de la formación de montañas antiguas, incluso previas a la formación de la Cordillera de los Andes.

La investigación está focalizada en los Andes en Santa Cruz. Foto: gentileza

«Una de nuestras principales inquietudes era: ¿en qué momento se formaron estas antiguas montañas? Una pregunta difícil de responder que requería análisis de laboratorio que, debido a limitaciones presupuestarias, eran inviables de realizar en Argentina sin apoyo externo«, explicó este geólogo de 32 años, oriundo de Río Colorado.

Suárez empezó a trabajar este tema con su beca doctoral en 2017. Cinco año después, se doctoró y comenzó una beca posdoctoral para profundizar el tema. Ahí es cuando empezó a buscar oportunidades en el exterior para hacer estudios de vanguardia.

La postulación a las becas DAAD requiere la presentación de varios documentos, como títulos universitarios, currículum vitae, un plan de trabajo detallado y una carta de invitación de un científico anfitrión en Alemania, entre otros. Una vez reunida la documentación, la propuesta es evaluada por un comité científico que toma la decisión final. Un colega argentino de Suárez lo contactó con Klaus Wemmer, un científico alemán de la Universidad de Göttingen, que aceptó recibirlo en su laboratorio.

Una vez que la beca fue aprobada, Suárez recolectó muestras de roca de esa región entre el lago Viedma y San Martín (El Chaltén es la localidad más cercana a la zona) y las mandó por encomienda a Europa a fin de trabajar con ellas en el laboratorio.

«No había estudios al respecto en ese sector de Patagonia. Es difícil llegar a esas rocas porque es todo montaña. Las rocas de la misma edad habían sido estudiadas en la parte norte de Patagonia, pero en la parte sur siempre habían pasado desapercibidas. De manera que era un buen target de estudio», expresó. Y continuó: «De modo que agarrábamos la mochila, la carpa, la bolsa de dormir y nos íbamos a la montaña donde hacíamos campamento. Estábamos hasta que nos quedábamos sin comida y volvíamos al pueblo a abastecernos».

A través del financiamiento del Servicio Alemán, no solo pudo acceder a estas técnicas de vanguardia, sino también recibir capacitación en su aplicación y establecer vínculos con científicos de otras instituciones. «Esta experiencia fue fundamental para avanzar en el conocimiento sobre nuestro territorio y su evolución geológica», concluyó.

El laboratorio en la Universidad de Göttingen en Alemania. Foto: gentileza

El avance de la investigación en Alemania permitió saber que estas montañas se habrían formado hace 270 millones de años y que las rocas habrían llegado a 250 grados de temperatura -que son 12 kilómetros de profundidad-. «La cordillera en ese sector se empezó a formar hace 120 millones de años. Todo esto es mucho más antiguo», indicó.

Para acceder a la información, empleó técnicas como la Difracción de Rayos X y el análisis isotópico de Potasio-Argón (K-Ar) en los minerales. «Eso nos da información sobre la edad de las rocas y la temperatura que habían alcanzado en las montañas. Esas técnicas analíticas son muy costosas y era inviable realizarlo en Argentina por el presupuesto que tenemos. Podemos ir al campo, realizar las muestras, pero la parte analítica se hace compleja», señaló.

El laboratorio en la Universidad de Göttingen en Alemania. Foto: gentileza

Suárez destacó el aprendizaje más allá de la posibilidad de obtener datos y la interacción con científicos de distintas partes del mundo. «No tenemos este tipo de laboratorio. Esta conclusión no hubiera sido posible en Argentina donde no tenemos estas máquinas para realizar este tipo de datación de rocas. Asimismo, es tan costoso que no se podría haber mandado el material para que lo hagan ellos y nosotros pagarles», explicó.