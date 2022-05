Sancionaron a un prestador del ISSN por facturar consultas no realizadas y cobrar plus 

El profesional no podrá ejercer como prestador durante 60 días y deberá abonar una multa. Foto: archivo.

El consejo de administración del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), sancionó a un prestador por facturar consultas no realizadas y por cobrar Plus. El profesional no podrá ejercer como prestador durante 60 días y deberá abonar una multa equivalente al 60% de la facturación promedio mensual del último año.

Mediante un comunicado de ATEN, informaron que fue un grupo de afiliados de ISSN quienes denunciaron al prestador “Alexandro Abel Timoner”. “Tenemos que saber que esta es la única manera de frenar los embates de quienes tienen como único fin perjudicarnos y perjudicar a nuestra obra social”, manifestaron los denunciantes. Además, se pusieron a disposición para acompañar el proceso y sostener todas las denuncias necesarias.

El profesional fue sancionado por delitos contra la obra social y los afiliados denunciantes, facturando consultas no realizadas y cobrando plus. “Por encuadrar su conducta en las faltas administrativas previstas en los incisos b, e, f, k, del articulo N°8 de la resolución N°180/06, la cláusula decima del Convenio entre el Colegio de Psicólogos Neuquén y esta obra social”, indicó el documento.

Durante 60 días no podrá ejercer y deberá abonar la multa equivalente al 60% de la facturación promedio mensual del último año.

Los consejeros gremiales proponen excluir de la cartilla de prestadores a quien se encuentre como responsable. “Aquel o aquella que comete un delito tiene que saber que será investigado y sancionado como corresponde”, Aseguraron.