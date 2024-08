Santiago Speranza, el joven de 22 años que revoluciona la literatura para adolescentes llega a Bariloche

Con apenas 22 años, lleva nueve obras publicadas con cientos de miles de lecturas. Tiene un podcast literario llamado «Te lo dice un despeinado” y fue guionista en la segunda temporada de la serie de Disney, “Entrelazados”. Además, es creador de contenido en Instagram y TikTok, donde entretiene con humor relacionado con los libros.

En esta ocasión, Santiago Speranza desembarca en Bariloche para presentar sus últimos dos libros «Tu amigo invisible» y «Tu amigo invisible II», dos thrillers para jóvenes, de Editorial El Ateneo.

La historia es atrapante: transcurre en un colegio de Buenos Aires, donde los alumnos de tercer año empiezan a recibir cartas firmada por «el amigo invisible». La consigna es adivinar quién es el autor detrás de las amenazas de muerte. Los integrantes del curso van cayendo; mientras un detective antihéroe se empeña en descubrir el misterio.

Santiago empezó a escribir con 13 años, cuando apenas arrancaba la escuela secundaria. Sus compañeros leían a través de Wattpad, una plataforma a la que define como «genial para los lectores ávidos por leer gratis y para los escritores amateurs que quieren publicar».

«Me encantaba escribir y de hecho, agotaba a la profesora de lengua. Entonces, encontré en Wattpad el lugar perfecto para escribir novelas. Lo hago ya desde hace casi 10 años. ‘Mi amigo invisible II’ es mi cuarta novela en papel», contó el joven a RÍO NEGRO.

Tanto «La Inexistencia De Logan Walker» como las dos partes de «Tu amigo invisible» son thrillers juveniles. Sus otras novelas estuvieron centradas en temas adolescentes, como la sexualidad y la identidad de género. También se animó a incursionar en la fantasía y hasta en un romance adulto.

«Escribo para los chicos que tienen la misma edad de mis personajes. Es una etapa en la vida en la que hay tanto gris por descubir, tantas cosas por vivir y hay muchas historias por contar en esa confusión. Muchos lectores buscan sentirse identificados y entrar a ese refugio en un libro», advirtió.

Ida y vuelta con los lectores

Wattpad le brindó la posibilidad de interactuar con los lectores al igual que en una red social. «Antes de que surgieran estas plataformas, uno como lector agarraba un libro y al terminarlo, no tenía posibilidad de charlar con el autor. Acá yo iba publicando capítulos de mis novelas semana tras semana y el lector no solo puede hacer comentario como en el posteo de una red social sino que puede comentar párrafo a parrafo«, planteó. De esta forma, sabía en qué momento de la historia, algún lector lloraba o se reía. Quería matar a algún personaje o incluso, insultaba al autor.

«Eso ayuda a generar una comunidad y a fortalecer el vínculo con el lector. El lector, de hecho, participa en la construcción de la novela», advirtió y puso como ejemplo el rol dos personajes secundarios en la primera parte de «Tu amigo invisible». Para Santiago esta pareja estaba agotada, pero no pasó desapercibida para sus lectores. De modo, que en la segunda parte del libro esos personajes tuvieron un rol más protagónico. «Cuando puedo darle algún gustito al lector, siempre trato de dárselo«, dijo.

Para Santiago, los tiempos han cambiado y hoy, un escritor no agota su trabajo al publicar una novela. No alcanza con publicar y desaparecer, considera. «Vivimos en un tiempo tan cambiante donde la atención se basa en un video de 3 segundos de TiK Tok. Lo mismo pasa con los libros. Uno debe hacer un trabajo en redes, un acompañamiento a la editorial para que el libro se mueva, se presente en redes, lo lean bookstagramers», consideró y agregó que más ahora, cuando comprar un libro en Argentina no es sencillo e implica «un gran esfuerzo y una victoria para el autor».

Siempre tiene que haber algo que me movilice, pero uno toma inspiración de cualquier lado. En parte me nace de lo que tengo ganas de hablar. Los lectores tienen su grado de responsabilidad, ellos me dan el feedback, me dicen qué disfrutaron y qué no y en base a eso, voy construyendo la historia», Santiago Speranza, escritor.

Pese a su corta edad, Santiago es consciente de sus logros en el mundo de la literatura. Y lo es aún más en los encuentros cara a cara con los lectores cuando le piden que firme sus libros.

«Es fuerte. Me sigo sorprendiendo y me emociona mucho. En redes uno ve los números, los me gusta pero es difícil personificarlo. Cuando los lectores te dan un abrazo es emocinante porque entendés que pudieron conectar con la novela y los personajes y que el libro les dejó algo«, confió.

Si bien escribe para adolescentes, admite que el rango de lectores es amplio. En el caso de «Tu amigo invisible», si bien es para jóvenes de 15 o 16 años, ha llegado a niños de 10 u 11 años como «el primer libro que leyeron y que los insertó en la lectura». «Los padres, agradecidos. Mucho lo van leyendo con sus hijos. Son los menos, pero han llegado madres de 40, 50 años, mujeres jubiladas, de todas las edades«, dijo.

La escritura no su única pasión. También lo es el tenis. Tiempo atrás, obtuvo una beca deportiva que le permitió radicarse en Estados Unidos. Después de cuatro años, se recibió de administrador de Empresas en ese país. «Ahora el tenis está perdiendo espacio y está creciendo la escritura. Mirando para adelante, uno entiende que la carrera de deportista tiene fecha de caducidad; la escritura no. Hoy me encantaría poder vivir de lo que escribo y volver a trabajar en guion como en 2022 con Entrelazados, de Disney. Poder ver en la pantalla lo que escribiste fue una sensación difícilmente comparable», concluyó este joven escrito multifacético.

Generación de jóvenes autores

Santiago no cree que haya poco interés en la lectura por parte de los adolescentes. Puso como ejemplo que gran cantidad de autores jóvenes que publican en Wattpad «están revolucionando el mercado editorial y hoy muchos de ellos son best sellers». Esto quiere decir que hay un público que consume literatura.

«¿Y por qué creés que ‘Tu amigo invisible’ generó tanta atracción?», se le consultó al joven autor. «Los chicos tienen ganas de leer algo con lo que se sientan identificados. La historia está narrada en Argentina. En literatura juvenil no hay mucho narrado en Argentina y todo está en neutro. Esto despersonifica al libro. Los chicos lean un lenguaje de un pibe de 15 años y se sienten identificados con los que van leyendo. A la vez, no hay versiones idealizadas de los personajes», respondió.

Una historia para agonizar

«Tu amigo invisible» es la historia de 16 estudiantes de una secundaria del barrio de Belgano que son perseguidos por un asesino serial que empieza a mandarles cartas y promete asesinarlos si no logran descubrirlo a tiempo. Al principio, cuando llega la primera carta lo toman como una broma hasta que cae el primero.

«Tu amigo invisible II» continúa la histora con los personajes que quedaron vivos. La trama es más oscura y los protagonistas adolescentes llevan a cuestas un trauma y un peso grande después de lo que vivieron en el primer libro que, según su auto, es «agónico».

Ambos libros cuentan con ilustraciones de los personajes y de las escenas, una playlist con las canciones que el autor escuchaba mientras escribía el libro y un código QR que, al escanearlo, permite ver a Santiago contando más detalles sobre el libro.