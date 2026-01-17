Acusada de racismo en Brasil: retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica a una abogada argentina

Una abogada argentina de 29 años quedó bajo la mira de la Justicia de Brasil luego de ser acusada de proferir insultos racistas contra un empleado de un bar en Ipanema, en la ciudad de Río de Janeiro. El hecho ocurrió el miércoles por la noche y derivó en una serie de medidas cautelares que le impiden abandonar el país.

Según informó la Policía Civil local, las autoridades le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica mientras avanza la investigación judicial.

Una discusión por la cuenta, el origen del conflicto de la abogada argentina en Brasil

De acuerdo a la denuncia, el episodio se produjo en un bar ubicado en la zona sur de Río de Janeiro, en pleno horario nocturno. La joven, identificada como Agostina Paez y oriunda de Santiago del Estero, se encontraba en el lugar junto a un grupo de amigas.

Cuando se disponían a retirarse, un empleado del local advirtió un error en la factura y fue entonces cuando comenzó una discusión. En ese contexto, según la reconstrucción realizada por medios locales, la mujer realizó gestos y expresiones que el trabajador interpretó como racistas.

Las cámaras y la intervención policial

Ante la situación, el empleado fue a revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, mientras que el gerente del bar le pidió a la mujer que permaneciera en el lugar. Tras constatar lo ocurrido, los responsables del local realizaron la denuncia ante la policía.

Según consignó el medio O’Globo, las imágenes y los testimonios confirmaron la versión del trabajador. Las autoridades informaron que Paez habría dirigido insultos y gestos ofensivos de contenido racial, además de utilizar la palabra “mono”, considerada discriminatoria en ese contexto.

La policía civil brasileña le incautó el pasaporte a una abogada argentina tras proferir insultos racistas contra un empleado de un bar en Ipanema, en Río de Janeiro. pic.twitter.com/b4CuYf0anN — Real Time (@RealTimeRating) January 17, 2026

Medidas cautelares y causa judicial

El caso quedó en manos de la 11ª Delegación Policial de Rocinha, que solicitó a la Justicia la retención del pasaporte de la joven argentina y la colocación de una tobillera electrónica para asegurar el cumplimiento de las medidas impuestas.

De acuerdo con el portal G1, la abogada se presentó a declarar y este sábado recibió formalmente ambas medidas cautelares tras comparecer ante la autoridad judicial.

Investigación en curso y monitoreo electrónico

La investigación, encabezada por la Policía Civil de Río de Janeiro, busca determinar la responsabilidad penal de la acusada y esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Los registros de las cámaras de seguridad y los testimonios recolectados forman parte del material probatorio incorporado a la causa.

Las autoridades confirmaron que la mujer permanecerá bajo monitoreo electrónico y no podrá salir de Brasil hasta que se defina su situación procesal.

Tolerancia cero frente a la discriminación

El proceso judicial se enmarca en la política de tolerancia cero que las instituciones brasileñas aplican frente a actos de racismo y discriminación. La retención del pasaporte y el uso de la tobillera electrónica apuntan a evitar cualquier intento de fuga y a garantizar la presencia de la acusada durante el desarrollo del proceso.