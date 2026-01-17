Messi volvió a los entrenamientos con Inter Miami e inició su preparación con miras al Mundial 2026

Con Lionel Messi a la cabeza, Inter Miami inició su pretemporada este sábado bajo las órdenes de Javier Mascherano. El DT tiene la misión de reconstruir el equipo tras el retiro del fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, socios de Leo en Inter Miami y Barcelona.

El día para los futbolistas de Las Garzas, campeones de la MLS, comenzó con chequeos médicos y continuó con el entrenamiento.

Allí recibieron con el famoso puente a los nuevos refuerzos de Inter Miami: Sergio Reguilón, Facundo Mura, Dayne St Clair y Micael.

Volvió el GOAT



🇦🇷 Messi regresó a los entrenamientos con Inter Miami tras un merecido descanso



Temporada 2026

Como es habitual, a Rodrigo De Paul se lo vio muy cercano a Lionel Messi, quienes dejaron atrás sus vacaciones y ya comenzaron su 2026 que incluirá ni más ni menos que el Mundial.

Inter Miami tendrá su primer amistoso el próximo sábado 24 de enero ante Alianza Lima en Perú, para luego jugar en Guayaquil y Medellín.

En la nueva temporada que comienza, Inter Miami también tendrá un evento fundamental para su joven historia: la inauguración del nuevo estadio: Miami Freedom Park Stadium, que tendrá capacidad para 25.000 personas. La apertura está prevista para el 4 de abril.

El debut oficial que determinará el inicio de la defensa del título se producirá el 21 de febrero frente a Los Ángeles FC.

Inter Miami negocia por estos días la compra de Baltasar Rodríguez y continúa soñando con Giovani Lo Celso.