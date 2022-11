Se fueron de viaje de egresados desde El Chocón y volvieron enfermos: uno fue atendido con cinco sueros

Familias de los chicos de séptimo grado de Villa El Chocón que se fueron de viaje de egresados, denuncian que volvieron con bronquitis, deshidratación, algunos con neumonía y dos fueron internados. Uno de los chicos debió ser atendido con cinco sueros, apenas bajó del colectivo cuando volvió del viaje. Además, señalaron que en el hotel nadie los cuidaba, e incluso, volvieron con un único chófer.

Estudiantes de la escuela 26 de El Chocón viajaron el pasado 31 con destino a Villa Carlos Paz, en Córdoba, para disfrutar de su viaje de egresados junto a otros chicos de una escuela de Centenario y una de Cipolletti. Sin embargo, esto no fue posible ya que muchos de ellos enfermaron y regresaron a sus casas con diagnósticos graves.

Daniela, la mamá de uno de ellos, dialogó con radio Cumbre acerca del estado de salud en el que volvió su hijo. Comentó que llegó con seis kilos menos y que apenas volvió, bajó del colectivo pidiendo agua, y por eso lo llevó directo a la guardia. “Le pasaron cinco bolsas de suero, completamente deshidratado”, señaló ella respecto a la información que le brindó la doctora que lo atendió.

Además, mencionó que su hijo durante el viaje tuvo fiebre y diarrea, que, según les decía el coordinador, era por “extrañitis aguda”. Sin embargo, además de los estudiantes, la mamá del chico dijo que se enfermaron las otras mamás que fueron al viaje y los propios coordinadores. “A la vuelta volvieron con un sólo chófer” agregó.

Otros casos más: fiebre, tos, neumonía y bronquitis aguda

Lorena, es otra de las mamás que dialogó con Cumbre comentando la situación de su hijo y la de un compañero de él. En cuanto a este último, mencionó que empezó con mucha fiebre y tos y que, “estuvo sólo en una habitación desde las 15 a las 19, aislado”, según los mensajes que el chico le mandaba a su mamá durante el viaje.

Respecto a su propio hijo, Lorena señaló que tuvo fiebre y el pecho tomado, por lo que fue atendido en la enfermería donde le dieron dos pastillas por la mañana y dos por la tarde. Ella se enteró de esto recién por la noche, razón por la cual llamó al coordinador. Comentó que, durante la llamada, se escuchaba música de fondo y, al ser consultado por la familia, el coordinador le respondió que él se encontraba en el boliche, mientras que su hijo estaba sólo en el hotel.

Cuando volvió del viaje lo llevó a la guardia y le diagnosticaron bronquitis leve y además una leve deshidratación. “Tenía muchos mocos y tos” Además, mencionó que algunos chicos de Centenario volvieron con neumonía y uno estuvo internado, según les contaban las mamás del otro colegio.

Otro de los casos fue comentado por Cristal, la mamá de otro chico que volvió con bronquitis aguda y que debió recibir mediación y nebulizaciones. Ella manifestó que, durante el viaje, su hijo tenía fiebre y por eso le dieron una inyección que le generó dolor en la pierna.

Además del estado de salud, su hijo le contó que en el hotel se quedaban sin coordinadores y que durante su estadía no les cambiaron las sábanas, y algunos chicos debieron compartir toallas por que habían dos por habitación, cuando dormían cuatro chicos en cada una.

Las tres mamás indicaron que en ningún momento recibieron un llamado o mensaje avisando el estado de salud de sus hijos, y que al regreso del viaje tampoco. El único llamado lo recibieron por parte de un coordinador pidiendo disculpas, luego que otra mamá de la promoción del próximo año diera de baja su contrato de viaje con la empresa al enterarse de la situación.

Qué dijeron desde la empresa de viajes

El dueño de la empresa que contrataron las familias para el viaje de egresados de sus hijos, Oscar Daniele, dialogó con radio Cumbre y desmintió algunos dichos por las familias.

Señaló, respecto a que viajaba un único chófer en el colectivo, que es mentira y que tiene el documento oficial de la CNRT que certifica que dos chóferes viajaron y los dos llegaron. En ese sentido, indicó que los micros tienen una cama para el que no va manejando, pueda dormir.

Otro de los hechos que salió a desmentir, es que en las habitaciones contaban con dos toallas y que los chicos estaban solos en el hotel. “Siempre se queda un coordinador en el hotel o dos, depende la cantidad de chicos que queden”

Respecto al estado de salud de los chicos, mencionó que se fue enterando a medida que le llegaban los reclamos por parte de las familias. Además, comentó que cuentan con cobertura médica que contratan a una empresa de Córdoba, provincia de dónde es la empresa de viaje.

Detalló que no se pusieron en contacto con las familias de los chicos que fueron atendidos ya que “se hace con consentimiento de las mamás que acompañaron en el viaje” Previo al regreso, comentó que se les realizó una revisión extra a todos y que no había ningún chico que no esté en condiciones de viajar.

Mencionó que allá, en Villa Carlos Paz, hay muchos casos de resfríos, mocos y fiebre, pero que es algo en general y que las distintas compañías que brindan cobertura médica se encuentran en alerta.

Desde la empresa señalaron que esta tarde, a las 16, habrá una reunión presencial con uno de los supervisores y las familias de los estudiantes de El Chocón.