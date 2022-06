Se inundó una escuela de Plottier cuando había una reunión porque llevan un mes sin clases

Familiares de los alumnos tomaron la semana pasada el Distrito Escolar al no obtener soluciones a sus reclamos. Foto: Gentileza (Archivo)

La escuela 301 de Plottier continúa sin clases desde el 20 de mayo, luego que se detectó una pérdida de gas que llevó al establecimiento a suspender las actividades. Hoy, el equipo directivo, en conjunto con docentes y familias de los alumnos llevaron los reclamos al Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén solicitando un espacio físico hasta que estén solucionado los reclamos del establecimiento. Las familias contaron que, cuando estaban reunidas en el establecimiento por esta situación, se comenzó a inundar por una pérdida de agua que venía del techo.

Son varios los reclamos que mantiene la comunidad educativa de la escuela 301. Si bien comenzó todo por una pérdida de gas, aseguran que el establecimiento está “colapsado en todos los sentidos”, según dijo Edith Pailacura, una de las mamás de los alumnos.

Edith habló esta mañana con RTN y recordó que hoy debían volver al establecimiento los estudiantes, sin embargo, la situación no es así y aún no hay fecha de retorno. Por ese motivo, se organizaron para movilizar desde las 9:30 al CPE para reclamar una solución y para que se les dé un espacio físico en donde los alumnos puedan tener sus clases de forma presencial.

Según comentó ella, se habían realizado varios arreglos, pero considera que no están bien hechos porque ayer se empezó a inundar la escuela estando las familias ahí reunidas. La directora se hizo presente y estuvieron hasta las 22 intentando ver cómo resolver la situación.

En la escuela, según detalló Edith, no tienen presión en las cañerías y, por consecuencia, no le llega agua al baño en el sector de primaria y en el jardín no cuentan con agua caliente. Mencionó que la escuela tiene 30 años y asegura que “se ha hecho a parches y sin planificación”.

En cuanto a la directora del distrito del nivel inicial y primario, según comentó Edith, se les ha hecho extensiva la invitación a las distintas reuniones que han mantenido, pero “brillan por su ausencia” ya que sólo participaron de una sola y “sin ningún tipo de resolución”, mencionó la mamá de uno de los alumnos. Manifestó que ya están cansados y enojados por el abandono que sienten como comunidad educativa.