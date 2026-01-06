Se le cayó un arco encima a un adolescente de 12 años en Neuquén: fue declarado con muerte cerebral

Un adolescente de 12 años fue declarado con muerte cerebral luego de que se le cayera un arco de fútbol encima en Junín de los Andes. La víctima, oriunda de Buenos Aires, permanece internada en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Tragedia en Junín de los Andes: se cayó un arco sobre un nene de 12 años

El accidente ocurrió el último domingo en el predio del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá. De acuerdo a información trascendida, el arco cedió cuando la víctima se colgó del travesaño y la estructura lo golpeó en el pecho, ocasionándole graves lesiones.

Inmediatamente, fue trasladado al hospital local, donde sufrió un paro cardíaco, y luego derivado en código rojo al hospital de San Martín de los Andes, escoltado por la Policía.

Fuentes oficiales a Diario RÍO NEGRO confirmaron que fue diagnosticado con «muerte encefálica» (ME) durante la madrugada de este martes. Sus padres viajaron desde Buenos Aires y ya se encuentran en San Martín de los Andes junto a los profesionales.

La víctima fue derivada al hospital de San Martín de los Andes el mismo día del accidente. Foto: archivo.

La víctima se encontraba en la ciudad cordillerana como parte de un grupo de exploradores que realizaba un campamento en el Colegio Salesiano, una actividad recurrente en el predio. La trágica noticia conmocionó a la localidad.