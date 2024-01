Se movilizan para reclamar por la regularización de los tratamientos oncológicos

El próximo 4 de febrero, pacientes, familiares y amigos, nucleados en la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, se concentrarán en el Congreso de la Nación para reclamar por la discontinuidad de los tratamientos oncológicos y la necesidad de regularizar el acceso. La protesta coincide con el Día Mundial del Cáncer.

«Somos apolíticos. Esta enfermedad no tiene bandera política. Todos tenemos un amigo, un familiar o nos puede tocar a nosotros mismos. Estamos unidos en esta lucha y queremos viralizar que los pacientes están muy angustiados ya que no reciben el tratamiento en tiempo y forma y, la enfermedad avanza«, resumió Debora Bosco, presidenta de la fundación.

Explicó que las situaciones de pacientes que no reciben el tratamiento que proviene de Nación se multiplican desde diciembre y enero. «Todas las instituciones oncológicas estamos en comunicación para ver la forma de agilizar un tratamiento, consultar si a algún expediente le falta la documentación. Pero con Nación hemos perdido todo tipo de contacto. Ahí es donde entra la desesperación«, señaló Bosco.

La concentración en el Congreso se definió a partir del mensaje desesperado de un paciente que no accede al tratamiento. «Me cuenta que ni en diciembre ni en enero había recibido el tratamiento y se despide, diciéndome que había tomado la decisión de quitarse la vida. Por suerte, logramos detenerlo y hoy, está saliendo adelante. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad no solo te afecta físicamente sino emocionalmente«, planteó Bosco.

Si bien el reclamo se concentrará en Buenos Aires el 4 de febrero a las 15, estiman que la protesta podría trasladarse a plazas en distintos puntos del país.

La Fundación Solidad Cáncer Argentina nació hace 13 años con la finalidad de brindar asistencia a familias de todo el país. «Es un trabajo a pulmón y no recibimos ayuda de nadie. Vamos ayudando a distintas familias con insumos, o tratamientos que conseguimos para que hagan su quimioterapia. Los acompañamos y contenemos. Armamos campañas para difundir la causa, para que si alguien tiene medicación que no utiliza no la deje vencer y la done y, resaltamos que con la detección temprana, el cáncer es curable«.