Se quedó sin frenos en un camión y volcó en plena rotonda de Ruta 6 en Roca

Un incidente de tránsito en Roca provocó la intervención de policía caminera ayer en horas del mediodía en la rotonda de Ruta Provincial Nª 6 y Jorge Newbery, en cercanías al aeropuerto de la ciudad.

El vuelco fue a las 14 horas y le ocurrió a un camión marca Ford proveniente de la ciudad de Olavarría en Buenos Aires que trasladaba piedra en su acoplado.

Era conducido por un hombre de 42 años de la localidad bonaerense, quien iba acompañado por otro joven de 33 años también de la misma procedencia. Afortunadamente ambos salieron ilesos.

El camionero que iba al volante alegó que iba por la ruta provincial de norte a sur desde la cantera de yeso hacia su ciudad de origen, pero que se quedó sin frenos el vehículo y por eso perdió el control lo que terminó desencadenando el vuelco.

Las víctimas del hecho no sufrieron lesiones ni heridas de gravedad por lo que no requirieron asistencia médica. No presentaron golpes, solo hubo daños materiales.

Choque en la Ruta 22 en Cervantes

Diez minutos después la policía de Tránsito tuvo que intervenir en otro siniestro en la Ruta Nacional 22, a la altura de Cervantes cuando un auto impactó contra un árbol.

Fue a las 14:12 a la altura de Cervantes y el único vehículo involucrado era un auto Chevrolet modelo Corsa color negro, que era conducido por una joven de 18 años de Cervantes, quien iba con una mujer de 74 años y tres niños de 2, 5 y 6 años.

La conductora iba desde Cervantes hacia Roca y tras morder banquina, terminó perdiendo el control del auto por lo que impactó contra un álamo.

Los cinco ocupantes fueron trasladados al hospital de Roca con lesiones leves. Ahora todos están fuera de peligro.