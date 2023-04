Semana Santa en Cutral Co: así es el paseo turístico y cultural de este jueves santo

En la "Última Cena" estará el coro de Cámara de Cutral Co (Foto: Archivo)

La Semana Santa es un momento que permite a muchas familias disponer de tiempo para realizar actividades distintas, si es que viajar a otro lugar no es una opción. En Cutral Co hoy habrá desde las 18, un paseo turístico y cultural. Está disponible el colectivo gratuito para quienes no tengan transporte propio.

La propuesta empezará en el monumento de El Cristo y allí, los integrantes del ballet Folklórico Municipal ofrecerán cuadros de danzas para el público que se congregue en el lugar, frente a la Ruta 22 e intersección con Laguna Cochico.

Una vez que concluya el espacio dedicado a la danza, la actividad se desplazará hacia otro de los monumentos emblemáticos: La última cena. El conjunto de esculturas realizadas por el artista local Aldo Beroisa y que fue inaugurado el año pasado será el lugar donde se presentará el Coro de Cámara de Cutral Co.

A pocos metros, y en inmediaciones de la Casa de la Historia, quedará inaugurado el paseo de los Artesanos, un lugar que permitirá a los emprendedores locales y artesanales ofrecer sus producciones.

El cierre será en el Centro Cultural -situado en el Parque de la Ciudad- con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas, dirigida por el maestro Marcelo Chevalier que brindará el primer concierto del año.

Además, habrá muestra en el foyer de obras de artistas plásticos y fotógrafos locales. Todo este circuito está organizado desde la Subsecretaría de Cultura en conjunto con la dirección de Turismo.

Se recordó que el colectivo de la municipalidad estará disponible para aquellas personas que quieran ir hasta el parque de la Ciudad de manera gratuita.