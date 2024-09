Sífilis y campañas masivas en Río Negro: test rápidos, una herramienta ante la suba de casos

La sífilis, una vieja enfermedad, es hoy una de las tantas infecciones de transmisión sexual que está circulando entre los más jóvenes y las cifras muestran que la curva de contagios del país va en aumento.

Según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, la sífilis está en su pico máximo de casos en las últimas tres décadas y la Patagonia es la tercera región del país con la tasa más alta de infectados. Entre Neuquén y Río Negro, se reportaron casi 800 casos en 2022.

La situación preocupa. María Clara Lettieri, médica generalista el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche hace 17 años, trabaja desde 2009 en el Equipo de Salud Sexual, que se montó inicialmente como un consultorio para dar respuesta al VIH y otras infecciones.

Luego, las necesidades sanitarias de la población se fueron ampliando. La prevención y el trabajo en red con instituciones, las capacitaciones se volvieron uno de los objetivos para este equipo de profesionales que hoy tiene a la sífilis en la agenda de prioridades. Actualmente, atienden dos veces por semana.

«El aumento de los casos se viene viendo hace varios años, quizás en este último año más aún, pero es un aumento sostenido», aseguró la médica Clara Lettieri, con la mirada puesta en la ciudad más poblada de Río Negro.

«En cada día de consultorio tenemos al menos una situación vinculada a la sífilis. No hay un solo día de consulta que no haya al menos un caso». Clara Lettieri, médica generalista Hospital Ramón Carillo de Bariloche.

La profesional explicó que la demanda es espontánea, las personas se acercan y acceden a la consulta fácilmente. En general es población que consulta por sífilis es joven, de 18 a 30 años, pero recalcó que a partir de los 13 años pueden asistir sin acompañante si así lo desean.

«Ahora hay muchas más personas que vienen por síntomas vinculados a la sífilis; lesiones genitales, en boca, palmas, ano, que es como se manifiesta», explicó y agregó: «Es muy importante que esas personas que consultan y que tienen síntomas, les avisen a sus contactos sexuales y que se corte la rueda«.

El tratamiento ante un caso positivo es sencillo: la administración de penicilina, que es accesible y se cuenta con el recurso en salud pública.

Campañas masivas al azar

Si falló el único método de prevención de la sífilis que es con el método de barrera -preservativo- y se produjo el contagio; lo que sigue es la detección temprana mediante test o análisis de laboratorio.

¿Qué estrategias se están dando los profesionales para bajar la curva de casos?. Una de ellas es la realización de campañas de testeos rápidos. Lo habitual siempre fue de VIH, pero desde el 2022 cuentan con test rápidos para sífilis en lugares abiertos.

Con entre 50 y 100 test rapidos en mano, los profesionales montan una estructura en escuelas, shoppings, skate park, muestras de arte, y hasta el propio hall del hospital y centros de salud. «En el contexto de que vienen a sacar turno, pasan y además hacen el testeo», explicó la médica.

«Se testea muy genéricamente a la población. Más allá de que hayan tenido situaciones de riesgo o no, se testea a todas las personas. Es una gran herramienta». Clara Lettieri, médica generalista Hospital Ramón Carillo de Bariloche.

Hubo ocasiones en que la pesquisa arrojó positivos para sífilis, y otras campañas en las que finalmente hubo cero casos. «Pero siempre es un buen momento para difundir masivamente y hablar sobre estos temas», aclaró.

«Lo que tiene de bueno es que cuando se diagnostica una sífilis en el contexto de campaña, se puede tratar en el momento. Entonces la persona recibe el diagnóstico y el tratamiento. Después hay que hacer seguimiento», explicó Lettieri.

«Siempre la devolución de resultados es privada. Cuando testeamos para sífilis, tenemos que tener un espacio apropiado y adecuado para dar la medicación, porque es inyectable. Tiene que estar más resguardado y tienen que darse algunas condiciones», explicó.

Además, dijo que hay instituciones que los convocan y si tienen la posibilidad, organizan una campaña. Siempre dependen de los insumos. La profesional explicó que en este momento cuentan con test en Bariloche, pero a veces no en la cantidad suficiente para garantizar testeos masivos.

Entonces: ¿cómo podemos darle un corte a la curva de contagios? Cada persona puede colaborar desde su lugar. Primero, utilizando preservativo en todas las relaciones sexuales y segundo, si tiene síntomas, dudas o tuvo relaciones sin protección, acercándose al sistema de salud -público o privado- y pedir las pruebas para sífilis y para otras infecciones de transmisión sexual.

Cómo funciona el consultorio

El consultorio de Salud Sexual funciona con dos patas: por un lado consejería, donde se brinda información sobre infecciones de transmisión sexual, cómo prevenirlas, y se accede a los testeos. Y por otro lado, se hacen consultas médicas ante la aparición de sintomatología.

En Bariloche, el Consultorio de Salud Sexual del hospital es una alternativa, aunque los usuarios también pueden acudir por guardia o cualquier centro de salud. «Siempre son situaciones a las que se les da prioridad», concluyó.

Ahora se preparan con los test de VIH para el 1 de diciembre y los testeos orientados al Día de la Prevención del SIDA.

La sífilis: qué es y cómo se contagia

Es una infección causada por bacterias. La mayoría de las veces, se transmite por contacto sexual de persona a persona a través del contacto directo. También se puede transmitir a un bebé durante el embarazo o el parto, y en ocasiones también por la lactancia.

Se presenta con una lesión indolora llamada “chancro” que puede aparecer visible en la zona genital o de la boca; u oculta en la cavidad anal, vagina o en el cuello uterino. Si no se trata -porque no se manifiestan síntomas y no se percibe la lesión- la enfermedad avanza en sus estadios: primaria, secundaria y la sífilis terciaria.

La sífilis secundaria se manifiesta con lesiones cutáneas en manos o pies, úlceras, a veces dolorosas. Pueden aparecer signos inespecíficos como la caída del cabello o cuadro gripal. Si no hay tratamiento, la infección pasa un estadio latente y puede llegar a sífilis terciaria, en la cual hay consecuencias en los sistemas neurológico o cardiovascular.

La enfermedad tiene cura, pero si no se trata puede evolucionar y generar consecuencias más graves. Además, puede contraerse varias veces en la vida. En la sífilis congénita se presentan los casos de mayor riesgo de muerte en los recién nacidos.