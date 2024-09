Falla la prevención: la Patagonia es una de las regiones con más casos de sífilis

“Los casos de sífilis no bajaron nunca”, dicen los médicos con más trayectoria de los centros de salud barriales de la región. Apenas surge la consulta, todos apuntan a lo mismo porque detectan por lo menos uno o dos casos por semana en consultorio.

Es una de las tantas infecciones de transmisión sexual, está circulando hoy entre los más jóvenes. El número frío que muestra la curva de contagios del país -ahora en su pico máximo en las últimas tres décadas- se ve en pacientes, personas de carne y hueso.

“La sífilis continúa siendo un desafío para la salud pública, a pesar de que se cuenta con herramientas eficaces para su prevención, diagnóstico y tratamiento”, se desprende del informe oficial de Nación que alarmó a las autoridades.

Según datos del Boletín 40 del Ministerio de Salud de 2023, la Patagonia es una de las regiones del país con tasas más elevadas, luego de Cuyo y Noroeste. Las estadísticas de 2022 superaron la tasa nacional (57,7). Unos 65,7 de cada 100.000 habitantes de la región patagónica tenía sífilis, lo que la convirtió en la tercera zona con la tasa más alta. En varones la tasa es de 61,7; y en mujeres, se eleva a 69,8.

En Río Negro ese año se reportaron 559 casos (tasa 72,9) y en Neuquén la incidencia era de 29,7 cada 100.000 habitantes (202 contagios, según el recorte). No obstante, La Pampa y Chubut eran las provincias más afectadas en la Patagonia.

“Desde 2021 que viene observándose un aumento y en 2023 tuvimos 401 casos notificados. En lo que va del 2024 ya llevamos 378 positivos”, contó Luciana Moya, infectóloga a cargo del Departamento de Enfermedades Crónicas Transmisibles del Ministerio de Salud de Neuquén. El panorama es preocupante y fue actualizado hace solo quince días en esa provincia.

“El aumento de los casos de sífilis es a nivel mundial, en Latinoamérica, en Argentina y en Río Negro. Es una tendencia en todo el mundo”, confirmó Marina Deorsola, subsecretaria de Articulación De Programas del Ministerio de Salud de Río Negro.

En el barrio con más población de Roca, las cifras también hablan: “De 146 test rápidos realizados, once fueron positivos (7,5 %) desde enero a septiembre de 2024”, reportó María Victoria Fernández, médica generalista del Centro de Salud (CAPS). Y esa cifra no contempla los positivos solicitados por laboratorio.

“En el CAPS hay mínimo un diagnóstico por semana ya sea hallazgo en test rápido o consulta por sintomatología”, enfatizó.

Alientan a testearse por más de que no aparezca sintomatología.

Los más afectados por la sífilis son los adolescentes y jóvenes de entre 15 a 30 años, principalmente mujeres. “Los casos positivos que hemos tenido corresponden mayoritariamente al rango etario entre los 15 y los 30 años, ahí tenemos el 70, 80% de la positividad”, apuntó la médica de Roca.

Desde el centro de salud de barrio Villa María de Neuquén, el médico Nicolas Guilarducci, quien trabaja con adolescencias, sumó su mirada. En la última semana, trató a dos usuarios con diagnóstico de sífilis.

“La sífilis es histórica dentro de enfermedades de transmisión sexual, nunca desapareció”. Nicolas Guilarducci, médico generalista Centro de Salud Villa María Neuquén.

«No nos estamos cuidando mucho”, alertó el profesional sobre las causas del pico de casos. Las conductas de protección en las relaciones sexuales son la clave y detrás de la sífilis vienen muchas enfermedades más: Hepatitis B, C, VIH, herpes, gonorrea, entre otras.

La infección está latente. Los médicos explican que cada cierto período de tiempo se manifiesta un pico de contagios que tiene que ver con la falta de cuidados en la salud sexual de las personas.

Para Guilarducci, el nivel educativo o el contexto social, incide. Los usuarios en situación de vulnerabilidad y sin información son los más afectados. “Hay poblaciones más propensas, pero ninguno está exento de tener una enfermedad de transmisión sexual”, enfatizó.

“Es clave que se acerquen a testearse más allá de presentar síntomas o no. Toda persona sexualmente activa tiene riesgo de adquirir esta infección si no usa preservativo”. Luciana Moya, infectóloga a cargo del Departamento de Enfermedades Crónicas Transmisibles del Ministerio de Salud de Neuquén.

«Es más frecuente en mujeres que en varones en Neuquén”, agregó Moya. Los grupos etarios mayormente comprometidos son entre 20 y 24 años, pero también afecta a adolescentes entre 15 y 19 años.

Los más afectados 56% de los confirmados de todo el país (según datos de 2022) se concentraron en personas entre 15 y 29 años. El grupo de 20 a 24 fue el que presentó la mayor cantidad de contagios y las tasas más elevadas.

ESI y prácticas sexuales «cuidadas» siempre

Los profesionales no se cansan de repetir que la única forma de prevención de la sífilis y de cualquier enfermedad de transmisión sexual es el uso del preservativo, ya sea peneal, vaginal o campo de látex.

Uno de los principales desafíos es el uso del preservativo. «Han cambiado el tipo de prácticas sexuales y la cantidad de parejas sexuales que tienen las personas, en donde nosotros tenemos que también empezar a adaptarnos como sistema de salud”, aseguró Marina Deorsola, subsecretaria de Articulación del Ministerio de Salud de Río Negro. Antes se usaba el término “promiscuidad”, ahora ya no. “Hablamos de prácticas sexuales cuidadas».

Se reportan casos desde los 15 años de edad.

“Cada persona tiene derecho a tener su sexualidad como desee, pero siempre el abordaje que tenemos que hacer es que sea a través de prácticas cuidadas». Marina Deorsola, subsecretaria de Articulación de Programas, Ministerio de Salud Río Negro.

Para la funcionaria es clave la apropiación del preservativo vaginal: “La mujer tiene derecho a decidir independientemente de lo que diga el hombre”. Para sexo oral o sexo entre mujeres lo que protege es el campo de látex.

La Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y prevención en adolescencias es otra de las llaves para empezar a bajar los casos. “Me parecen trascendentales los espacios de escucha», señaló Nicolas Guilarducci, médico del centro de salud de Neuquén.

“El vínculo del adolescente con el sistema de salud es bastante escaso. Cuando el sistema de salud esté más predispuesto a escuchar esos adolescentes, tengan un lugar de escucha y de confianza; va a ser el momento oportuno para tratar una enfermedad de transmisión sexual”, apuntó.

“Es una cuestión de educación, de toma de conciencia, de hacer campañas», opinó Claudia, una médica generalista que trabaja en el sector privado de Roca.

«Es muy factible que una parte de la población esté infectada y no lo sepa. Por eso es tan importante la pesquisa, hacer test rápidos, controles de salud”, sumó Victoria Fernández, la médica de la salita de Roca.

Desafíos y líneas de acción en Río Negro y Neuquén

Desde del Ministerio de Salud de Neuquén, Luciana Moya aseguró que se enfocan “en el primer nivel de atención” para que todos los usuarios accedan al diagnóstico en los centros de salud. “Estamos trabajando en mejorar la accesibilidad al sistema (…) en centros de prevención combinada”, explicó. Allí tienen disponibilidad de pruebas rápidas que testean VIH y sífilis.

Estos centros de prevención combinada son dispositivos con equipos multidisciplinarios que funcionan en Neuquén y Cutral Có, Zapala, San Martín de los Andes; con turnos de demanda espontánea y donde se hace un abordaje integral.

“El objetivo es que en 20 minutos el usuario o usuaria que consulta pueda tener la disponibilidad de un resultado y de esa manera se puede ofrecer un diagnóstico inicial con el tratamiento de ser necesario», explicó Moya.

La sífilis se trata y se cura con penicilina. Foto: Juan Thomes

Sobre la prevención, se están haciendo campañas de promoción abiertas con testeos masivos por ejemplo en ferias.

Marina Deorsola, del Ministerio de Salud rionegrino, dijo que combinan tres áreas para trabajar en la temática apuntando a distintos sectores: el Programa de Enfermedades Transmisibles, el área de Epidemiología y la Coordinación de Salud perinatal. Los objetivos son la población sexualmente activa, las personas gestantes y las adolescencias.

“Tenemos que trabajar mucho con adolescencia y juventudes, por lo cual hicimos desde cada una de las áreas conversatorios y charlas de Educación sexual integral (ESI). También se trabaja el tema de prevención, el uso de preservativo”, apuntó la funcionaria.

Otro de los objetivos es llegar a los más jóvenes con campañas de difusión por las redes sociales, Instagram y TikTok.

La falta de insumos en Salud no ayuda

En este contexto de agudización de contagios, los profesionales no dejan de resaltar la «profunda crisis» que atraviesa el sistema público en la región, donde la carencia de recursos humanos e insumos es notoria.

En Río Negro, hay problemas en la provisión de test rápidos de sífilis y VIH y solo se resuelven los analisis a través de laboratorio. En Roca, por ejemplo, el laboratorio solo realiza exámenes de urgencia en un contexto de falta de insumos generalizada.

“La falta de insumos como test rápidos, insumos de laboratorio y preservativos afecta la incidencia de las enfermedades”. María Victoria Fernández, médica del Centro de Salud (CAPS) barrio Nuevo Roca.

«Nos vamos a quedar sin esa herramienta fundamental para el diagnóstico precoz», aseguró la doctora quien contó que por momentos, escasean los presevetivos también. “La provisión de penicilina está garantizada al igual que el preservativo”, cerró Deorsola.

La sífilis: qué es y cómo se contagia

Es una infección causada por bacterias. La mayoría de las veces, se transmite por contacto sexual de persona a persona a través del contacto directo. También se puede transmitir a un bebé durante el embarazo o el parto, y en ocasiones también por la lactancia.

Se presenta con una lesión indolora llamada “chancro” que puede aparecer visible en la zona genital o de la boca; u oculta en la cavidad anal, vagina o en el cuello uterino. Si no se trata -porque no se manifiestan síntomas y no se percibe la lesión- la enfermedad avanza en sus estadios: primaria, secundaria y la sífilis terciaria.

La sífilis secundaria se manifiesta con lesiones cutáneas en manos o pies, úlceras, a veces dolorosas. Pueden aparecer signos inespecíficos como la caída del cabello o cuadro gripal. Si no hay tratamiento, la infección pasa un estadio latente y puede llegar a sífilis terciaria, en la cual hay consecuencias en los sistemas neurológico o cardiovascular.

La enfermedad tiene cura, pero si no se trata puede evolucionar y generar consecuencias más graves. Además, puede contraerse varias veces en la vida. En la sífilis congénita se presentan los casos de mayor riesgo de muerte en los recién nacidos.