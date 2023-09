Sin alimentos para el merendero, un colegio de Cinco Saltos suspendió actividades extra

La escuela 88 no dictará los talleres escolares por falta de alimentos. Foto Archivo.

Sin alimentos suficientes para que el comedor abra sus puertas, la escuela 88 de Cinco Saltos suspendió las actividades extras que se realizan en la institución. Desde el Consejo Provincial de Educación aseguraron que están renegociando con los proveedores la entrega de mercadería.

La escuela 88 de Cinco Saltos anunció ayer que no se dictarán los talleres y actividades extras en la institución por falta de recursos. Debido a que la distribuidora no le brinda los alimentos suficientes para la apertura del comedor, la escuela no puede garantizar el almuerzo de los chicos que hacen jornada extendida.

«La mercadería del comedor llega con faltantes, y muchos productos, como la carne, no están llegando» explicaron desde el equipo directivo. Además, aseguraron que ya realizaron los reclamos por esta situación.

Desde el Consejo Provincial de Educación informaron que se estaban haciendo las renegociaciones con los proveedores para que la entrega de la mercadería se realice en tiempo y forma. «La renegociación debería ser resuelta antes de llegar al punto de tener que suspender algo tan importante y esencial» manifestaron desde el colegio.

Por esto la escuela 88 suspendió los talleres escolares. Los alumnos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado se retiran 12.30, mientras que en el turno tarde primero, segundo, tercero y cuarto grado se retirarán a las 16.30. El único que continúa con el horario normal es el jardín.

La situación se repite en otras escuelas de la localidad de Cinco Saltos, en la escuela 369 brindan un menú alternativo por la falta de carne, y dictan clases con jornada simple. En Villa Manzano anunciaron que si no reciben carne, huevo y queso deberán suspender las actividades escolares en la escuela 122.

Un estudiante tiró gas pimienta en un colegio y tuvieron suspender las clases en Fernández Oro

El hecho ocurrió ayer en ESRN Nº 14 ubicado en Saavedra y Sarmiento. Según explicaron las autoridades de la institución, el incidente se llevó a cabo cerca de las 9.30, «después del primer recreo«, explicaron.

Y confirmaron que el responsable fue uno de los estudiantes que «arrojó el gas pimienta en uno de los baños«.

La situación se conoció rápidamente en redes sociales cuando en el perfil institucional de la escuela en Facebook difundieron un comunicado solicitando que retiren a los estudiantes por ese motivo. «Solicitamos vengan a retirar a los estudiantes, porque tiraron gas pimienta dentro de la institución«, publicaron.

Aseguraron que el edificio fue ventilado durante la mañana y por la tarde se dictarán clases normalmente. Esta información también fue confirmada por la cuenta oficial de la institución.