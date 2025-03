Sin comer, sin dormir: el calvario de los pasajeros del colectivo que tuvo que desviarse por el corte en Ruta 237

Un colectivo que había salido de Bariloche y tenía como destino Buenos Aires estuvo varado en cercanías de Ingeniero Jacobacci. Una pasajera contó que demoró 19 horas desde que salieron de la localidad cordillerana hasta que llegó a Neuquén, tras un desvío y luego una falla mecánica. El transporte cambió su camino original por la Ruta 237, luego de una fuga de gas en un camión accidentado que hizo que se cerrara el tránsito a la altura de Villa Llanquín, situación que continúa este martes según comunicaron desde Vialidad Nacional.

Majo contó que recién llegó hoy a las 9:30 a Neuquén. Viajó junto con su hija y su bebé de un año y medio. Marcó que fueron casi 19 horas, teniendo en cuenta que el lunes habían salido a las 14 desde Bariloche.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO describió cómo fue toda la secuencia del viaje. Comentó que después de transitar «la Ruta de 7 Lagos hasta La Rinconada, en Villa la Angostura la policía dijo q podíamos pasar por ahí», pero relató que «al llegar al cruce Gendarmería dijo que no podían pasar vehículos grandes hasta después de las 19».

Narró que en un primer momento el chofer «dijo que tendríamos que esperar en Villa la Angostura, pero al llegar allí siguió de largo y dijo que la empresa había dispuesto tomar una ruta alternativa pero no nos comunicaron cuál seria».

Más tarde, al llegar a Dina Huapi fueron por la ruta que va hacia Comallo. «En un momento le pedimos que tomara la ex Ruta 40 que conectaba con Alicurá y no pudieron comunicarse para pedir autorización por lo que continuaron la ruta hacia Jacobacci». Agregó que pidieron «bajar en Comallo a buscar alimentos y agua y no nos lo permitieron. Dijeron que teníamos que esperar hasta llegar a una estación de servicios en Jacobacci porque si nos pasaba algo era responsabilidad de ellos». Pero marcó que pasaron más de 2 horas y no se llegó a la estación de servicios de Jacobacci ya que se rompió la caja de cambio del colectivo.

«Los choferes llamaron a dos mecánicos, hicieron lo que se les indicaba pero no lograron repararlo por lo que pidieron un refuerzo .Eso fue a las 21. El colectivo llego a las 1 a buscarnos para retomar hacia Roca y desde ahí a Neuquén«, precisó.

Varados en la Ruta 237: «No podíamos pasar más tiempo sin comer»

En su relato, contó cómo fue el tiempo mientras permanecían a la orilla de la ruta. «Pedimos nuevamente ir a comprar alimentos a la estación de servicios que estaba a más de 1 kilómetro y un tal Ariel al que los choferes le pidieron autorización le dijo que no y que en todo caso tenía que firmar una hoja en blanco con mis datos donde me hacía cargo si algo me pasaba. Con otros pasajeros de igual manera pedimos dos taxis y fuimos a comprar comida ya que no había noticias de a que hora legaría el otro colectivo y no podíamos pasar más tiempo sin comer. Fuimos y como a la hora recién llegó el colectivo de refuerzo».

«Desde un primer momento si se nos hubiese comunicado que iban a tomar esa ruta podríamos haber decidido si quedarnos en Villa la Angostura o en Dina Huapi pero los choferes dijeron que la empresa les ordenó seguir y no parar en ningún lugar, sino tomar otra ruta alternativa. No nos consultaron ni informaron esa decisión sino por mí parte no continuaba el viaje y me bajaba antes de tomar esa ruta», sostuvo la pasajera a este medio.