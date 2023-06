Sin medicamentos en Neuquén por el atraso en el pago del ISSN: «la situación es preocupante»

Desde el Colegio Farmacéuticos de Neuquén ya habían expresado su preocupación por el atraso en los pagos por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), pero esta vez comunicaron que el atraso ya afectó a varias localidades. Sostienen que esta situación pone en riesgo que se continúe con la prestación de los servicios a sus afiliados y es un problema que va a terminar afectando a todas las farmacias de la provincia.

La presidenta del Colegio Farmacéutico de Neuquén, Viviana Quesada, en diálogo con radio Cumbre expresó una vez más la situación actual que están atravesando las farmacias debido al atraso en los pagos por parte de la obra social provincial, ISSN. Explicó que actualmente la situación es «complicada y preocupante», al punto de resultar insostenible la prestación de los servicios en varias farmacias del interior neuquino.

La semana pasada habían informado que se iba a mantener una reunión con la obra social para lograr encontrar una solución, sin embargo lo esperado nunca llegó y el monto de la deuda se sigue acumulando. Por este motivo comunicaron que van a reducir la entrega de medicamentos y además, reducirán la cantidad de recetas a recibir por parte de los afiliados.

«En un primer momento se habló de no recibirlas, pero no es así. Se van a atender recetas en la medida que haya stock en las farmacias dado que ya no podemos reponer», aclaró Quesada. Asimismo expresó que hoy en día se encuentran en una situación donde se ven muy lejos de lo que es el convenio con el Instituto por ello si hay personas que presenten dos recetas, solo se les va a recibir una.

«Intentamos entablar un diálogo con Hacienda para poder encontrar una solución varias veces, pero no nos han recibido y hoy ya no se puede», sostuvo y agregó que ya hay localidades que no pueden prestar el servicio porque sin el pago no logran reponer los medicamentos, «los más afectados son todas las localidades del norte neuquino donde hay una o dos farmacias».

Según lo declarado, se espera un nuevo pago por parte del ISSN para la próxima semana del cual esperan que haya una posible cancelación de la deuda. «Nosotros no tenemos inconveniente en cobrar escalonado porque entendemos la situación, pero si necesitamos que sea un monto importante todas las semanas, no un 10% como se viene entregando«, aclaró Quesada.

Por otra parte señaló que otra situación que han notado es que los afiliados llegan con recetas donde piden medicamentos demás, «sucede que se comenzó a pedir más medicamentos para prevenir el quedarse sin ellos», una medida que termina por afectar a otros afiliados. Esta es otra de las razones por las cuales solo van a comenzar a recibir una receta por persona.

Por último Quesada indicó que esperan poder regularizar la situación para no llegar a tener que tomar medidas más drásticas para evitar la acumulación de la deuda. «Lo ideal es seguir atendiendo y continuar ayudando a los afiliados».