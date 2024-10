Sol Despeinada y Pupina Plomer en Neuquén, las invitadas de lujo que tuvo «Yo Pienso 2024»

Ayer fue un buen día para cortar la semana porque la propuesta estaba buena. Se vino una edición más del “Yo Pienso”, organizado por Diario RÍO NEGRO. Esta vez tuvo dos invitadas de lujo: Pupina Plomer y Sol Despeinada.

Bajo la consigna “Mujeres Digitales” dieron cátedra desde el feminismo, la salud y las nuevas formas de narrar en el mundo digital. El encuentro se realizó en el salón Rainbow del Casino Magic y contó con el auspicio del gobierno de la provincia de Neuquén, la municipalidad de la capital neuquina, el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén y Casino Magic.

Las dos invitadas son influencers que tienen gran repercusión en sus redes sociales. Pupina Plomer es profesora y licenciada en historia y divulgadora. A través de sus redes sociales busca nuevas formas de narrar las historias de mujeres que fueron ocultadas del relato oficial. Sol Despeinada es médica, sexóloga clínica, especialista en manejo medicinal de la planta de cannabis y docente. Ella es una guía para introducir en el acceso a la salud y la importancia de la ESI.

Ambas tienen un punto en común que es enseñar a cómo manejarse siendo mujeres en el ámbito y a través del lenguaje de las redes sociales. La charla entre las protagonistas y sus anfitrionas, Daniela Parra y Naira Torres, se dio en un living de entre casa.

Hubo de todo, reflexiones sobre la vida, sobre experiencias pasadas y presente y juegos y premios. No quedó nada librado al azar. Como un poco para romper el hielo, Sol Despeinada y Pupina Plomer tuvieron un minuto para presentarse ante el público presente. Y después de eso, empezó todo. Pero, acostumbradas a trabajar en redes ese minuto se redujo a segundos nada más.

Luego hubo momentos de chistes y relax que fueron transportando al público hacia lo que venía después. Y ya metidas en el tema que convocó este Yo Pienso, fue Pupina la primera en romper el hielo para meterse en lo que significa el feminismo, la perspectiva de género y sobre todo desde la mira desde su profesión.

“Siempre hubo un relato hegemónico donde los protagonistas siempre fueron no solo varones, sino varones blancos, occidentales, heterosexuales, pertenecientes a sectores más acomodados, adinerados. Una historia donde no hay ni disidencias ni sectores populares, ni sectores afro, indígenas ni sectores ni mujeres” arrancó la licencia en historiadora y profesora. Y en ese punto fue donde ella encontró en las redes sociales una manera “de ser más justas en el relato. Hablar de las historias de las mujeres es hacernos justicia porque existimos desde que existe la humanidad y no quedan dudas de que participamos de los procesos históricos, aunque no siempre en los roles protagónicos pero ahí estábamos, estamos y estaremos”.

Sol Despeinada y Pupina Plomer invitadas del «Yo Pienso 2024». Foto: Florencia Salto

Y luego fue el turno de Sol Despeinada que se transpoló a otra idea. La mujer y la niña de hoy partiendo del concepto de conocimiento del sexo, momento en el que se van armando las estructuras de la vida adulta.

“Lo más interesante que tiene esto es pensar que la sexualidad es un tipo de comunicación. Por supuesto que hay algo de lo autoplacentero, que es algo de lo que hay que hablar . La zona pélvica es un músculo que necesita ser estimulado como los bíceps, pero es tabú hablar de eso. Por ejemplo, te pica la espalda pero no llegas para rascarte y le pedís a otra persona que lo haga y sentir un placer. Bueno. Algo así es el sexo”, arrancó la médica.

En medio de ese contexto la profesional también se refirió a los mandatos familiares en relación al sexo bajo los cuales se criaron varias generaciones de mujeres. “Hay algo de los contextos socio culturales y geopolíticos donde el hombre intentó buscar algo de satisfacción. Algunos lo buscan en el arte, en los círculos afectivos. Hay variantes” dijo y aclaró contundentemente que “la sexualidad no está solo circunscripta al orgasmo. Tiene que ver con otros aspectos vinculares. El cuidar de mi auto sexualidad y la del otro otra. Poder conversar sobre los ámbitos de poder dentro de la sexualidad también es importante. Un poder entendido desde lo que cada persona quiere”, cerró.

Reviví «Yo Pienso 2024» con Sol Despeinada y Pupina Plomer:

Diario RÍO NEGRO transmitió en vivo en sus redes sociales «Yo Pienso 2024». Reviví la charla de lujo con Sol Despeinada y Pupina Plomer: