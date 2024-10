Cuáles son los proyectos que ganaron el concurso de emprendedores de Río Negro

En una jornada cargada de emociones, los siete finalistas tuvieron la oportunidad de mostrar sus aprendizajes, contar la historia de su proyecto y como lo visualizan hacia el futuro, ante un jurado integrado por funcionarios provinciales, municipales, socios locales y funcionarios de Banco Patagonia.

Luego de presentaciones con muestras de producto, contando cómo es el proceso de elaboración, cuanto trabajo emplean, cómo diagraman los próximos pasos, y un arduo debate del Jurado, fue premiado con una mención especial Único Vermouth de Cinco Saltos, llevándose $ 650.000, el segundo lugar fue para Buddha Nutrición, snacks sustentables, de Cipolletti, con $ 1.200.000, y el primer lugar fue para Deco Kart, objetos y muebles ecológicos elaborados con plástico reciclado, de Fernández Oro, recibiendo $ 1.500.000.

Es de destacar que en esta nueva edición de Emprendedores y Emprendedoras de Río Negro, más de 600 emprendimientos tuvieron la posibilidad de acceder a diversas capacitaciones online -556 cursos virtuales- que les brindaron herramientas para su negocio. De todos los inscriptos e inscriptas se seleccionaron los 23 más destacados, que formaron parte del catálogo online, donde se pudo conocer la historia de cada emprendimiento y su innovación. Posteriormente, un jurado evaluó cada proyecto y se seleccionaron 7 que pasaron a la instancia final.

“Como en todas las ediciones del Programa, Banco Patagonia busca promover el emprendedurismo y el desarrollo de las comunidades donde la entidad financiera está presente. Queremos resaltar el ecosistema emprendedor de Rio Negro, el acompañamiento de municipios, gobierno provincial y organizaciones civiles. Y, como todos años, sumaremos estos proyectos a cada acción que la entidad financiera realiza en la provincia”, manifestó Heather Feehan, Jefa de Clima Organizacional y RSE de Banco Patagonia.

Del Jurado de esta novena edición participaron el Ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el titular de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias, el Secretario de Desarrollo Humano Diego Cides, la Directora de Cultura de Cipolletti, Mariana Prgich, el Director de la Provincia en Banco Patagonia Edgardo Vega, el gerente de Sector Público y Universidades de Banco Patagonia, Mariano Manduca, el gerente regional Diego Lauro, los gerentes Maria Eugenia San Martin, Gerardo Martin, César Godoy, Christian Aviles, el jefe de Sector Público Nicolás Zaia, Sabrina Villardon del área de Sustentabilidad e integrantes de diversas áreas de gobierno de otros municipios y cámaras locales.

Yanina, la emprendedora de Río Negro que ganó $1.500.000 reciclando envases de yogur y champú:

Vender a través de seis plataformas de internet, atender dos teléfonos y viajar seguido desde Río Negro a Buenos Aires.

Así era la vida de Yanina Rodríguez, que un día abandonó la comercialización de productos farmacéuticos cansada de estar 12 horas frente a una computadora.

Todo arrancó en su Fernández Oro natal. A regañadientes volvió a sumirse en las pantallas, pero esta vez para bucear en cursos que le enseñaron todos los secretos del reciclado de plásticos. Así recuperó el entusiasmo y, nueve meses después, armó un emprendimiento por el que acaba de ganar $1.500.000, que le permitirán seguir creando. Porque pudo convertir envases que ya nadie usa en pequeños objetos.

«Antes me dedicaba a algo que nada que ver. Gerenciaba una red de farmacias, en la parte de comercio electrónico, y asesoraba empresas que quisieran vender on line. Trabajaba en una modalidad híbrida, tenía un equipo en Buenos Aires y viajaba. Era medio alocado. Vendíamos a través de seis plataformas y pasaba de 10 a 12 horas frente a dos computadoras, con el teléfono sonando todo el tiempo. Un día mi cabeza no pudo más, y dije ‘tengo que salir de esto’. No existían sábados ni domingos, no paraba nunca. Y decidí hacer algo que me sacara de estar sentada frente a una pantalla» contó la emprendedora, en diálogo con Río Negro Radio.

El emprendimiento se llama Deco Klart. Reciclan plástico y arman unas planchas con las que crean distintos objetos. Ahora están vendiendo kits empresariales (que incluyen porta notebooks y porta celulares) y también ofrecen comederos de mascotas.