Solicitan la intervención de Educación en el CET 31 de Villa Manzano

La comunidad educativa del Cet 31 de Villa Manzano solicita la intervención del ministerio de Educación ya que aseguran que el equipo directivo no cumple con sus funciones, denuncian que el problema viene desde hace años.

Puntualmente reclaman que «la directora no se hace presente en las reuniones que convocan los padres, no informa el uso del presupuesto de la institución, y que se niega al diálogo».

Según una de las madres de la institución, «la directora cortó las vías de comunicación con las familias y, por lo tanto, no saben cómo informarse de lo que ocurre en el colegio». Aseguran que hay estudiantes que vienen de otros sectores, como Barda del Medio, San Isidro, y Sargento Vidal y que cuando no hay transporte no saben cómo enterarse.

Además, las familias destinan dinero para los talleres de los alumnos, pero denuncian que nunca han sido informados sobre el destino de ese dinero y que en los talleres faltan insumos y herramientas. También, desconocen las acciones de la cooperadora escolar que pagan anualmente.

Por otro lado, explicaron que hay materias que están hace más de un año sin dictarse ya que no hay personal que quiera venir a trabajar a la institución.

Ahora los padres solicitan la remoción del equipo directivo del colegio. En un comunicado enviado al consejo provincial de educación solicitaron la intervención de las autoridades superiores correspondientes para que tomen medidas ante los hechos. Hoy informaron que el viernes habrá una reunión en la que se definirán las acciones.