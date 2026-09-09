SolosNoPodemos: Neuquén despliega actividades de prevención y concientización sobre el suicidio

Neuquén registró 52 muertes por suicidio en 2025, con una tasa de 7,8 casos cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal. Frente a esta problemática, el Ministerio de Salud provincial impulsará una serie de actividades por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, entre ellas una intervención en la vía pública para difundir mensajes preventivos y dar a conocer la línea gratuita y confidencial Salud Mental Te Escucha.

La campaña se desarrollará bajo la consigna #SolosNoPodemos y buscará recordar que hablar del suicidio, acompañar sin juzgar y pedir ayuda oportunamente son acciones fundamentales para la prevención. La propuesta incluirá caminatas, charlas abiertas, actividades comunitarias y acciones de sensibilización en distintas localidades de la provincia.

Salud remarcó que los suicidios y los intentos de suicidio constituyen fenómenos complejos y multicausales, en los que interactúan factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales. Por ese motivo, su prevención es una de las líneas priorizadas por el Plan Provincial de Salud y requiere un abordaje comunitario e intersectorial que involucre a hospitales, centros de salud, escuelas, clubes y otras instituciones.

Cronograma de actividades en Neuquén por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

A lo largo del mes de septiembre, Neuquén desarrollará diversas jornadas de concientización, abordaje y reflexión:

Martes 10 de septiembre:

Junín de los Andes: Caminata por la prevención a las 10, desde el Centro de Día «El Refugio».

Zapala: «Caminata naranja» a las 10, iniciando en el Centro de Día Comunitario Aliwen.

Chos Malal: Transmisión vía streaming por el canal de YouTube de la región para difundir los consultorios de salud sexual y salud mental.

Neuquén Capital: Actividad de concientización y prevención en el ingreso principal del Hospital Heller, además de intervenciones en la vía pública organizadas por Salud.



Lunes 14 de septiembre: Conversatorio Provincial del Abordaje Integral del Suicidio «Experiencias, desafíos y buenas prácticas para una política de cuidado en comunidad» en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Organizado por el COPAI, incluirá la presentación de la nueva Guía de Posvención , que brinda herramientas para reducir el impacto socio-comunitario tras una muerte por suicidio y garantizar un acompañamiento respetuoso.



Conversatorio Provincial del Abordaje Integral del Suicidio «Experiencias, desafíos y buenas prácticas para una política de cuidado en comunidad» en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Organizado por el COPAI, incluirá la presentación de la nueva , que brinda herramientas para reducir el impacto socio-comunitario tras una muerte por suicidio y garantizar un acompañamiento respetuoso. Martes 17 de septiembre: Charla abierta en el Centro de Salud Progreso (Neuquén capital), de 11 a 12:30.



Charla abierta en el Centro de Salud Progreso (Neuquén capital), de 11 a 12:30. Lunes 23 de septiembre: Jornada de Sensibilización Comunitaria de Prevención y Posvención en Suicidio en Piedra del Águila, organizada por la delegación de la Región Limay y el municipio.



Jornada de Sensibilización Comunitaria de Prevención y Posvención en Suicidio en Piedra del Águila, organizada por la delegación de la Región Limay y el municipio. Miércoles 25 de septiembre: Actividad comunitaria interdisciplinaria en el Centro de Salud Villa María (Neuquén capital), de 10 a 14.

Líneas y espacios de ayuda para prevenir el suicidio en Neuquén

Saber a dónde recurrir es vital. En Neuquén, la principal herramienta de contención y orientación inmediata es: