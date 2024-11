Suman presión contra la vicegobernadora Gloria Ruiz, tras el escándalo por desvío de fondos en la Legislatura

El Intendente de Zapala, Carlos Koopmann, y la presidenta del Concejo Deliberante de Plottier, Claudia Namuncurá, repudiaron los hechos de corrupción por los que está siendo investigado el hermano de la vicegobernadora de Neuquén, Pablo Ruiz.

Pablo Ruiz es actualmente Coordinador de la Casa de las Leyes y fue denunciado por un desvío millonario de fondos públicos. Por la investigación, se libró una orden para demorarlo y finalmente se entregó este mediodía de viernes en la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos , donde se lo notificó de la causa.

Por su parte, Kooppmann indicó que: «Quiero expresar mi absoluto respaldo a la decisión impulsada por el gobernador Rolando Figueroa de aplicar ‘tolerancia cero’ para cualquier hecho de corrupción en el manejo de recursos públicos».

Koppmann y Namuncurá respaldaron la decisión de Figueroa.

Sostuvo que la denuncia contra Pablo Ruiz «es un hecho de suma gravedad institucional y amerita la puesta en marcha de los mecanismos contemplados en nuestra Constitución Provincial, de juzgamiento de la responsabilidad política de los funcionarios involucrados, para que asuman las consecuencias por lo que hicieron».

Agregó que, «de esta manera se estará contribuyendo a recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones de la democracia».

Escándalo por fraude en Neuquén: la presidenta del Deliberante de Plottier repudió a Pablo Ruiz

En tanto, Namuncurá sostuvo que: «He tomado al decisión junto a mis compañeros de hacer este repudio enérgico y desafiliarme de un partido (Desarrollo Ciudadano) que, con estas convicciones, no me está representando ni a mí ni a los vecinos que nos eligieron».

Añadió que: «Confío en la Justica de la Provincia del Neuquén, en su independencia, en que estos hechos van a ser investigados» y remarcó que «no queremos ser parte de nada de esto».

En la publicación está acompañado por los concejales Sergio Miguel y Soledad Costa, quienes adhirieron a sus palabras.

También el Bloque Comunidad de Plottier comunicó que: «Respaldamos plenamente los valores del Gobierno Provincial liderado por nuestro Gobernador y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la honestidad y el servicio público».

Remarcaron que: «no toleraremos ningún acto que atente contra la confianza ciudadana o los principios democráticos que guían nuestra gestión provenga de quién provenga«.

Asimismo, expresaron su apoyo al Intendente de Plottier, Luis Bertolini, quien aseguraron que «ha demostrado un firme compromiso con la transparencia».