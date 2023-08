Taxis no trasladan más pasajeros a la meseta de Neuquén por inseguridad

Los taxistas decidieron tomar medidas tras los recientes hechos de inseguridad en la ciudad de Neuquén. Uno de los más resonantes fue el de un taxista que sufrió un disparo por parte de un pasajero, y el más reciente fue este martes a la noche cuando un hombre amenazó a un conductor con un arma en medio de un robo. Por esto, una empresa de taxis decidió no trasladar más pasajeros a la zona de la meseta durante la noche.

El chofer de la empresa Taxis Ciudad, Martín Cides, relató a Am Cumbre los recientes hechos y las medidas que decidieron llevar a cabo. «Venimos sufriendo constantemente robos, que no salgan a la luz, no quiere decir que no estemos pasando por esta situación», manifestó.

«Es muy complicado tener un cuchillo en el cuello, pues no sabes si vas a volver a tu casa», expuso. «Le avisamos a la policía por donde andamos o podría llegar a pasar algo, pero los controles no están«, aseguró.

«Estamos viviendo esa situación que de noche estamos totalmente desprotegidos, nadie nos cuida, entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros», afirmó.

El taxista profundizó que habían informado que habría controles en las zonas específicas, pero no hay. «En la meseta tenés algunos barrios como Wilen, Casimiro Gómez y otros puntos y la policía no está«, garantizó.

«Hay muchos compañeros que van a la meseta y nos estaban subiendo por inseguridad«, relató. Y por esto «decidimos que a partir de las 10 de la noche no se trasladan más pasajeros a la meseta», comunicó.

«Sabemos que no es la solución, pero ya no hay nadie que nos cuide, vamos nosotros mismos a la prevención», manifestó y garantizó que no van a ir «hasta que no haya un control policial».

Taxis no trasladan más pasajeros a la meseta de Neuquén: las herramientas de los taxistas

El taxista comentó que el botón antipático, donde se presiona y da aviso a un operador de una situación de inseguridad, funciona de manera adecuada.

«Gracias a Dios el pánico ha sonado, y el operador ha reaccionado rápido, se llamó por radio a los compañeros diciendo que hubo un percance y enseguida se llamó a la policía», relató..

Por otro lado, habló acerca de las cámaras de seguridad. «Casi el 70% de los taxis tiene cámara, uno de los que sufrió el robo tiene, así que vamos a averiguar que solución nos da y si son efectivas como anunciaron», expuso Cides.

«Vamos a ver si la cámara toma las imágenes y si funciona», finalizó.