Taxista sufrió un disparo y saltó para escapar, en Neuquén: «Acelerá o te quemo»

Un violento hecho tuvo lugar esta madrugada en el Oeste de Neuquén, cuando un taxista que trasladaba a una pareja fue amenazado de muerte. Recibió un disparo y saltó del auto para escapar. Luego debió ser hospitalizado.

El taxista de Neuquén, Diego Rojas, sufrió amenaza de muerte con un arma por parte de un pasajero. Relató lo sucedido en Am Cumbre y manifestó «No sé si me quisieron asaltar», expresó.

Todo comenzó cuando una pareja se subió al vehículo y le pidió al chofer dirigirse al sector del loteo social. «En un momento empezaron a discutir adentro del auto y cuando agarré la calle Antártida Argentina me dijo que acelere, porque pensaba que lo estaba llevando a la policía«, narró Rojas.

Luego de unas cuadras, el pasajero sacó un arma y lo amenazó de muerte. «Acelerá o te quemo», eran las palabras que repetía. «Yo le decía que se quede tranquilo, que tengo una familia y cuatro hijos», contó el taxista.

La víctima comentó que llegando a la zona del metrobús, el pasajero le tiró una lata de cerveza. «Le decía que lo llevaba, pero me seguía diciendo que me iba a quemar», comentó el taxista. Además, aseguró que no eran perseguidos por la policía.

El hombre continuo apuntándole en la cabeza con un arma, cuando decidió salvar su vida. «Apreté el botón de pánico, abrí la puerta y me tiré del auto, cuando escuche los tres tiros«, relató Rojas. Uno de ellos impactó en su hombro, mientras que el vehículo terminó chocando contra el guardarrail del Metrobus.

El taxista comentó que llegaron sus colegas para auxiliarlo y que la policía encontró a la pareja. «La mujer se entregó sola, tenía miedo», detalló. También indicó que fue trasladado al hospital, pero que fue dado de alta con antibióticos. Advirtió que, si tiene complicaciones, podrían intervenirlo quirúrgicamente.