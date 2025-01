Tensión en el Correo Argentino de Neuquén: bajaron las persianas y usuarios reclamaron afuera

Fue un viernes tenso en la sede del Correo Argentino del centro de Neuquén. Debido a un problema en el sistema, cerraron la sucursal antes de horario y usuarios se agruparon a reclamar afuera, enfadados por las largas horas de espera. Aseguran que había solo dos personas atendiendo y desde el sindicato de empleados indicaron que la situación se replica en todo el país.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Lorena, una de las mujeres que estaba en las inmediaciones del correo reclamando por su pedido, indicó que el lugar estaba «lleno de gente» y que aseguraron que había problemas en el sistema «cuando vieron que se habían juntado afuera en el portón».

La mujer acotó que estuvo muchas horas esperando y que la atención se cortó cerca del turno 200, cuando ella tenía el número «CA 427».

En este sentido, sostuvo que había sólo dos trabajadores atendiendo a los cientos de personas que había dentro de la sucursal.

Un grupo menor de personas se quedó hasta cerca de las 17:30, media hora después del cierre oficial.

«Lamentablemente padeciendo lo que es el Correo Argentino», comentó, resignada, y agregó que ya viene pagando dos veces para que le traigan un paquete.

Según informaron fuentes policiales a este medio, se juntaron alrededor de 15 personas en las puertas del portón, sin dejar ingresar o irse a los vehículos que despachan los paquetes. Asimismo, añadieron que no hubo agresiones, ni la protesta escaló a mayores.

Personal de la empresa escuchó y asistió a aquellos que se quedaron reclamando y ya tenía número, puedan acceder a su pedido entre esta jornada y el lunes, sin tener que pedir turno.

El correo, entre la falta de personal y la flexibilización laboral

Entre las quejas por la falta de sistema, en la esquina de la calle Santa Fe se escuchó a varios usuarios, indignados, reclamando por la privatización de la empresa. Por su parte, desde el Sindicato de Empleados de Correos de Neuquén y Río Negro apuntan a que, más bien, la calidad del servicio se trata de una «disposición del Gobierno Nacional».

El secretario general del gremio, Rafael Tropa, dialogó con Diario RÍO NEGRO y contextualizó lo que está sucediendo con las demoras en el correo a la «modalidad de retiros voluntarios» que repercutió en todo el país.

En esta línea, ejemplificó que recientemente recibió quejas de cómo funcionaba el correo en Las Lajas, cuya oficina «abría dos veces por semana», y los usuarios sentían «restringido» el servicio.

Tropa contextualizó que quien estaba a cargo se fue de la sucursal y en su lugar quedó el cartero, quien «no tiene la preparación para poder atender una oficina con todos los servicios que se prestan».

A esto, sumó que frecuentemente el trabajador atiende hasta el mediodía y después se va a realizar otras tareas correspondientes a su antiguo puesto.

«Donde antes había tres personas, hoy hay una. Y tiene que hacer el trabajo no solamente de entregar el paquete o hacer los servicios de correo, sino también hacer distribución. Y es imposible. Pero bueno, así estamos nosotros«, sentenció.

A su vez, destacó que el reclamo de los vecinos es completamente «entendible», ya que el servicio se deterioró significativamente.

«La gente mayor se fue toda con retiro voluntario y hoy no hay profesionalismo», comentó, ya que no se hicieron los debidos remplazos, y añadió que «así no se puede seguir trabajando: la gente hace lo que puede».

Tropa dijo que la situación se acentúa en las localidades del interior y además del pueblo neuquino sumó a las localidades rionegrinas de Chimpay, Mainqué y Chichinales.

«No estamos en la capital que tenés varios correos privados, estamos en el interior. A mí me parece una injusticia que no se pueda dar el servicio a la gente», concluyó.