Tensión en Paso Córdoba: estabilizaron a un nene de 3 años que estaba en estado crítico con convulsiones

Un momento de extrema tensión se vivió durante el último fin de semana en el Centro de Salud de Paso Córdoba cuando una mujer llegó con su hijo de tres años en brazos que presentaba un cuadro crítico de convulsiones febriles. La rápida intervención del personal médico de guardia permitió estabilizar al menor y garantizar su traslado seguro al hospital central.

Ante la urgencia del cuadro, el equipo de salud local activó de inmediato el protocolo de emergencias. Según la información oficial brindada tras el operativo, las maniobras de estabilización incluyeron: colocación de una vía periférica, aspiración de las secreciones que dificultaban la respiración, suministro de oxígeno y administración de medicación específica (Lorazepam y Dipirona) para frenar el cuadro convulsivo.

En paralelo al tratamiento farmacológico, los profesionales aplicaron medios físicos para lograr el descenso de la temperatura corporal del niño, que era el factor desencadenante de la emergencia.

La importancia de los centros de salud lejos de las ciudades

Mientras el personal del centro de salud asistía al menor, se coordinó un operativo con el servicio de emergencias del Hospital Francisco López Lima. Una vez que el paciente logró ser compensado y se encontraba fuera de peligro inminente, fue derivado en ambulancia.

Foto: Gentileza.

Actualmente, el niño de tres años permanece ingresado en el servicio de Pediatría del hospital roquense, donde se encuentra bajo estricto control médico debido a sus antecedentes de salud previos.

El episodio dejó en evidencia la importancia de la atención primaria de urgencia en zonas alejadas del casco urbano. Paso Córdoba se encuentra a 18 kilómetros del centro de General Roca, una distancia que, en casos de emergencias médicas de esta magnitud y especialmente durante los fines de semana cuando el transporte es más reducido, resulta determinante para evitar un desenlace fatal.