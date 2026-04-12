Grave accidente en Rincón de los Sauces: un hombre sufrió un autovuelco sobre Ruta 5, qué se sabe

Un grave accidente tuvo lugar este domingo por la mañana entre Rincón de los Sauces y Añelo. Un vehículo que circulaba por la ruta 5, en el sector Bajo del Choique, perdió el control y terminó volcando en la vera de la calzada minutos después de la 8:00.

El hombre, único ocupante del rodado, recibió las primeras curaciones de parte de una ambulancia de yacimiento que transitaba por el sector al momento del impacto.

Aún no hay detalles sobre su estado de salud, pero se encontraría en estado crítico. Según trascendió, viajaba de Rincón de los Sauces a Añelo.

El operativo movilizó de manera conjunta al personal del Hospital y la Policía de Añelo. También participaron efectivos de Salud y Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces en las tareas de rescate.

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