Quién era el joven de 26 años que murió en un violento vuelco en Roca: fue en el ingreso a Quinta 25

Murió un joven de 26 años tras un violento vuelco en el ingreso a Quinta 25 en General Roca. Archivo.

El sábado por la noche, un violento choque tuvo lugar en el ingreso a Quinta 25 en Roca. Allí, un joven que circulaba en un Peugeot 307 perdió el control del vehículo y volcó.

Según indicaron fuentes policiales, el automóvil dio varios tumbos y terminó volcando de manera brusca, quedando con las ruedas hacia arriba sobre la margen de la calle. Hoy se conoció la identidad del conductor de 26 años.

Tras el accidente, se confirmó que el joven era Brian Agustin Epulef, el cual viajaba solo en el automovil. Durante las pericias preliminares se conoció también que no hubo intervención de terceros.

Qué se sabe del vuelco en Roca

Según detallaron fuentes policiales, el automóvil dio varios tumbos y terminó volcando de manera brusca, quedando con las ruedas hacia arriba sobre la margen de la calle.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del SIARME para brindar asistencia médica. Sin embargo, los profesionales de salud constataron que el joven ya había fallecido producto de las graves lesiones sufridas durante el vuelco, por lo que no pudieron realizar maniobras de reanimación.

Por protocolo, el cupero del joven ingresó al hospital local ya sin signos vitales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro junto al Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias accidentológicas para intentar determinar la mecánica del hecho.