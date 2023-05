The World Talks: cómo es la iniciativa que conecta a personas de todo el mundo para debatir 

El mundo está lleno de preguntas: ¿El cambio climático amenaza a la humanidad? ¿Hay igualdad entre hombres y mujeres? ¿Deberían los países aceptar a todos los refugiados? ¿La Iglesia tendría que estar separada del Estado? ¿Todos los gobiernos deberían sancionar a Rusia por la guerra con Ucrania?

Nadie escapa de estas cuestiones. A todos, de alguna manera u otra, nos interpelan y nos afectan en diferentes escalas y contextos. No es lo mismo, por ejemplo, la lucha de los derechos de las mujeres en Irán (un país que busca que las chicas puedan estudiar) que en Francia (una nación en la que las mujeres tienen la oportunidad de crear su propia empresa o comprar una casa).

En consecuencia, The World Talks ha creado un espacio que invita al debate. La iniciativa tiene el objetivo de generar conversaciones uno-a-uno para que las personas puedan discutir de manera constructiva determinados temas con alguien del otro lado del mundo: con otra vida, con otra historia, con otra perspectiva. “The World Talks ayuda a las sociedades de todo el mundo a conectarse con los problemas que las dividen mediante el diálogo”, expresan en su página principal.

El proyecto es de My Country Talks, la ONG y plataforma de diálogo internacional desarrollada en 2018 por ZEIT ONLINE, un diario alemán digital. Desde el momento de su creación, ya lograron que más de 250.000 personas en más de 30 países participen.

The World Talks se organiza en conjunto con una red internacional de medios de comunicación de 15 países: RED/ACCIÓN en Argentina, News24 de Sudáfrica, El Tiempo de Colombia, Organización Editorial Mexicana de México, NV de Ucrania, The Exile-Media Meduza de Rusia, The Mirror del Reino Unido, The Caravan y The Quint de India, Pulse de Ghana, Hankyoreh de Corea del Sur, Workpoint Today de Tailandia, The New Humanitarian de Suiza, The Green Line de Canadá, the GEDI Gruppo Editoriale de Italia y Unbias The News de Alemania.

The World Talks: cómo participar

Para registrarte deberás entrar en este link. Una vez dentro, tendrás que completar un formulario de respuestas “sí o no” . Por ejemplo: ¿es el mundo un mejor lugar que hace 20 años? ¿El cambio climático debería ser siempre una prioridad?

Al terminar y enviar tus respuestas, el algoritmo de The World Talks te conectará con alguien que piense estas preguntas de manera absolutamente diferente y que viva lo más lejos tuyo posible. Es decir, si estás participando desde Argentina lo más probable es que no conectes con personas que vivan dentro del continente americano.

En junio serás notificado para introducirte con tu pareja de debate. Si ambos confirman y desean conocerse, arreglarán la reunión para poder conversar. Así, podrán elegir alguna de las preguntas del formulario como disparador y luego ir navegando en la conversación a otras preguntas que vayan surgiendo. La conversación es privada y no tienen una línea de seguimiento obligatoria.

Todas las charlas se llevarán a cabo el día 25 de junio y serán en inglés, por lo que hablar el idioma de forma fluida es un requisito obligatorio. Si te interesa la propuesta no dudes en registrarte e invitar a un amigo para que participe también. La inscripción es gratuita y empieza desde hoy 15 de mayo.

¡En junio, el mundo habla!

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.