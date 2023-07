Tiene un tumor y necesita juntar más de 1 millón de pesos para operarse en Roca

Dora Nélida Mansilla es una vecina de 61 años oriunda de Roca y sufre de un tumor en la cabeza que está afectando gravemente su visión. Necesita se operada de forma urgente en Neuquén, pero para ello su familia está recaudando el dinero para solventar los gastos del tratamiento que superan el millón de pesos.

La vecina Verónica Vázquez fue quien compartió la situación que atraviesa Dora, su madre, con una enfermedad que cada día avanza afectándola gravemente. Contó a RIO NEGRO DIARIO que todo comenzó hace un mes y medio cuando su madre fue diagnosticada de un tumor selar y supraselar, el cual debía de ser tratado con suma urgencia porque se alojó en un lugar donde le está afectando los campos visuales. «El médico nos advirtió que puede llegar a perder la vista completamente», contó.

Por eso, ante la urgencia, decidieron realizar una colecta solidaria y a su vez realizar distintas actividades de venta de bonos, comida o venta de garaje para lograr llegar al fondo estimado y cubrir los gastos de operación.

La cirugía es de alta complejidad y es un tratamiento que en Roca no se realiza hasta el momento.

La paciente es afiliada del PAMI de Río Negro y cuando se enteraron de su enfermedad comenzaron allí los trámites para la operación, pero no cubre el tratamiento al 100%. Debía ser trasladada a Buenos Aires, lo que implicaba un gasto mayor.

Por esto buscaron una alternativa y encontraron un neurocirujano en Neuquén, sin embargo la situación es la misma, ya que desde PAMI no le cubren la totalidad de los gastos y deben juntar el dinero para completar.

«Para nosotros que se trate en Neuquén es mejor porque nos queda cerca y nos ahorramos los gastos que implicaba estar en Buenos Aires», puntualizó Verónica y agregó que otro de los trámites que tuvo que hacer Dora fue cambiar sus papeles de PAMI a la sede de Neuquén para que le puedan cubrir parte de los gastos.

Lo primordial en este momento es juntar el dinero para el tratamiento el cual tiene un costo de 1.870.000 pesos. No descartan que esta cifra pueda cambiar si no lo juntan cuanto antes. Hasta el momento, varios vecinos que conocieron la situación no dudaron ayudar ya sea comprando bonos o aportando con dinero, pero la campaña aún continúa.

En este sentido, la hija de Dora pidió a los interesados en colaborar se comuniquen con ella al 2984922570 o si quieren aportar con algo de dinero, lo envíen al cvu: 0000003100067558870220. Además, adelantó que estarán realizando una próxima de venta de rifa que estará publicando a través de sus redes sociales.