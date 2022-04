Títulos «inválidos»: denunció que no le reconocen el secundario y se abrió la polémica en Roca

Los directivos del CET 3 brindaron su apoyo al joven ex alumno. Foto archivo

Un joven recibido del CET 3 de Roca en 2020, primer año de virtualidad por pandemia, denunció públicamente al Ministerio de Educación de Río Negro por otorgarle un título sin la validación por parte de Nación.

Se trata de un estudiante universitario a quien la situación lo tomó de imprevisto mientras intentaba rendir exámenes en una universidad privada. Hoy está en juego lo que avanzó en su carrera ya que podría perderlo todo.

Esta situación reveló que existen irregularidades en los títulos de ese secundario de Roca. La problemática es compartida por otros 176 egresados de los últimos dos años, quienes recibieron el diploma de técnicos en administración de empresas. Ahora, esperan una resolución definitiva por parte de Provincia.

«Comencé mi carrera de contador público en 2021, y en septiembre, cuando debía presentar el analítico para poder rendir exámenes finales, la universidad me informó que no era posible hacerlo porque mi título carecía de validez nacional», comentó Angel Rojas, estudiante afectado.

La extraña respuesta de la Casa de Altos Estudios lo obligó a consultar de inmediato a los directivos de su anterior colegio, quienes ante la severidad del caso rápidamente elevaron el reclamo ante el Consejo Escolar.

Fue la propia encargada del Área de Títulos de la cartera de Educación rionegrina, Carolina Land, quien días más tarde se encargó de confirmar la problemática y alegó la falta de una firma para completar el proceso. «Durante estos meses la respuesta no ha sido concreta por parte de provincia, reconocen que no cuenta con validez nacional y me advierten que saldrá pronto.

Por otro lado, la Dirección de Escuelas Técnicas niega esta cuestión y aseguran que «es imposible que se emita un titulo así», afirmó Rojas.

El hartazgo y el temor a perder el avance académico del último año lo llevó a hacer público su arduo transitar. A través de un posteo de Facebook, el chico de 19 años comunicó las sucesivas gestiones a las que debió recurrir y por las cuales hasta el momento no recibió una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Aunque en octubre las autoridades provinciales intercedieron para que la universidad le otorgue un alta provisoria para que el joven pueda continuar con su formación. En aquella oportunidad la prórroga se fijó hasta el 30 de abril, fecha próxima a vencer.

«La universidad me dio como plazo máximo hasta el 30 de abril, pasando ese tiempo se me dará de baja y perderé todo el progreso academico hasta ahora«, añadió Rojas. El joven admitió que los trámites empezaron a moverse a partir de marzo, luego de contactarse personalmente con el senador Alberto Weretilneck y el legislador Marcelo Mango.

Los ex compañeros de Rojas, quienes estudian en universidad públicas de la región, hasta el momento no se encontraron imposibilitados de continuar su cursado pese a estar al tanto del asunto. «Creo que esto se debe a que no les realizaron un análisis exhaustivo porque el propio analítico dice carecer de la validación», finalizó el estudiante.

El espacio que otorga la validez se encuentra incompleto. Foto gentileza

La respuesta del colegio

El personal del CET 3, ubicado en calle Chacabuco al 1050, brindó su apoyo al reclamo del ex estudiante y confirmaron que continuarán con las gestiones necesarias para otorgar una pronta solución. «Se está trabajando en el tema pero no sabemos cuando se podrá resolver», mencionó en dialogo con RIONEGRO, José Molina, director de la institución.

La escuela advirtió en un comunicado que los alumnos que iniciaron su formación en el periodo de 2015 a 2018 comparten el mismo padecer. Las consecuencias de esta falta de reglamentación podrán ser visible hasta la promoción 2023.

Hasta el momento hay 86 alumnos egresados en 2020 y 90 en 2021, que se encuentran alcanzados por la falta de validación. «A los chicos que agresaron el año pasado todavía no le imprimimos el analítico porque recibimos instrucciones que no podían contener la leyenda de «validez nacional en trámite». Por tanto tenemos 90 certificados pendientes», afirmó Molina.

La comunidad escolar ya empezó a mostrar su preocupación, alertados por la viralidad que cobró el caso. Durante el último fin de semana los directivos recepcionaron numerosas llamadas por parte de los padres, quienes se muestran dispuestos a cooperar en una solución plausible.

Dato 4 generaciones se ven afectadas por la irregularidad de la titulación