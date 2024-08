Trabajadores de Defensa Civil se encadenaron en el municipio Centenario: cuál es su reclamo

Este martes, extrabajadores del municipio de Centenario se encuentran encadenados en la puerta de ingreso al edificio. Según indicaron, reclaman ante la «no renovación» de su contrato y la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Los trabajadores del area de Defensa Civil del municipio de Allen llevan adelante un reclamo en las inmediaciones del edificio municipal. Encadenados en la puerta del despacho del intentende piden una respuesta urgente ante la no renovación de sus contratos.

Según explicó Tomás González, en RÍO NEGRO RADIO, están «peleando por la renovación de los contratos que se celebraron en el 2021. No hay informes negativos del área, pero el intendente decidió no contratarnos nuevamente sin dar explicaciones».

Hoy, son seis los trabajadores que desempeñan sus tareas diarias en Defensa Civil, dos de ellos fueron afectados por las medidas del municipio y son quienes llevan adelante el reclamo.

«Hasta el día de ayer estuvimos en conciliación con el municipio, pero no dieron respuesta porque el motivo por el cual no quieren renovar. No tenemos denuncias ni informes contrarios al sector», dijo González.

Además, aseguró que no han tenido dialogo con ninguna autoridad porque el sector carece de dirección. Sobre la continuidad del reclamo, manifestaron que seguirán con la medida de fuerza hasta obtener una respuesta.