Trabajadores de la subsecretaría de Familia profundizan el paro en Neuquén

Trabajadores de la subsecretaría de Familia, pertenecientes a la secretaria de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén, continúan con su reclamo. Tras una semana de manifestaciones en Casa de Gobierno y el centro de la capital, convocaron a una conferencia para este viernes.

El área denuncia que el dispositivo de guardia no fue incorporado en la letra del convenio. «Hace cinco años realizamos una tarea que no está reconocida legalmente y está remunerada bajo el ítem Responsabilidad de Protección y Asistencia Critica» contaron a RÍO NEGRO. Y agregaron que «el poder Ejecutivo lo utiliza discrecionalmente en concepto de pago de las guardias no legalizadas».

En un comunicado enviado a esta redacción, expresan que «quienes escribieron el CCT, desconocieron en el 2017 la relevancia de nuestras funciones. En el 2019 el ejecutivo reconoció como justo nuestro reclamo pero no fue agregado al CCT, y aún hoy, teniendo paralizados los sectores, presentaron en la última mesa de negociación una propuesta que es un insulto».

También responsabilizaron al Gobernador Omar Gutiérrez, al Ministro Abel Di Luca y a la Subsecretaría Amancay Audisio por «cualquier situación que pueda llegar a ocurrir con nuestras familias usuarias, las mujeres y las niñeces en contexto de vulnerabilidad que pueda surgir en el marco de que continúen las medidas de fuerza» ante la falta de respuestas al reclamo.

Finalmente confirmaron que los distintos dispositivos de la subsecretaría de familia, resolvieron en asamblea profundizar las medidas de fuerza hasta obtener la bonificación del 40%.