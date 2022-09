Trabajadores de la subsecretaría de Familia de Neuquén protestarán en Casa de Gobierno  

Trabajadores de la subsecretaría de Familia, pertenecientes a la secretaria de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén, se manifestarán mañana en Casa de Gobierno. Será a partir de las ocho y según explicaron reclamarán que se reconozca legalmente y sea remunerada de forma correcta la tarea de todos los trabajadores del área.

Según explicaron, son todos los dispositivos de la subsecretaría de Familia los que exigen que se incluya un ítem por actividad critica, es decir que se reconozca y sea remunerado legalmente el trabajo.

La Dirección Guardia 2785, dependiente de la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Violencias, detalló mediante un comunicado su reclamo especifico por el reconocimiento de las guardias.

Expusieron que el dispositivo de guardia no fue incorporado en la letra del convenio, por lo que “hace cinco años realizamos una tarea que no está reconocida legalmente y está remunerada bajo el ítem “Responsabilidad de Protección y Asistencia Critica”. Y agregaron que “el poder Ejecutivo lo utiliza discrecionalmente en concepto de pago de las guardias no legalizadas”.

Además del conflicto por el reconocimiento legal de las guardias, mencionaron que se encuentran sin los recursos necesarios para garantizar el servicio.

Indicaron que han elaborado un “proyecto de dirección guardia y acompañamiento en las violencias”, con el fin de legalizar el servicio de guardia. El mismo fue presentado ante las autoridades, «quienes no han dado respuestas hasta el día de la fecha”, manifestaron.

Ante el conflicto, la dirección suspendió el servicio de guardia y de acompañamiento hasta obtener una respuesta. “Cabe destacar que, ante esta decisión, desde el poder Ejecutivo se ha resuelto cubrir dichas guardias con agentes no especializados”, añadieron.

Por este motivo mañana protestarán a partir de las ocho en Casa de Gobierno, Belgrano y La Rioja, hasta obtener una respuesta.