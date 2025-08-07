Tránsito de Zapala se muda de la Ruta 22: dónde queda su nuevo predio sobre la Ruta 40

La sede se construirá bajo el sistema CORFONE, que permite obras rápidas y adaptadas al entorno. Foto ilustrativa: Municipalidad de Zapala.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, encabezó la entrega de un nuevo terreno a la División Tránsito de la Policía Provincial. La actividad se realizó junto al secretario de Planificación y Obras Públicas, Gustavo Caviasso, y contó con la presencia de personal policial que será beneficiado con este paso hacia la concreción de su nueva sede. El flamante predio está ubicado sobre la Ruta 40.

El predio entregado es de carácter municipal y está ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de la Zona Franca.

Con una extensión de 10.000 m2, ofrece un espacio amplio que permitirá, a futuro, la construcción de un edificio propio para la División.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó que “el objetivo es que puedan trasladarse a un espacio más amplio y funcional, que les permita seguir brindando un mejor servicio a la comunidad”.

Un lugar más amplio y funcional para tránsito de Zapala

En esa misma línea, se adelantó que la obra se llevará adelante bajo la tipología CORFONE, reconocida por su agilidad, eficiencia y adaptación a las características del entorno local.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, celebró la incorporación para la división de Tránsito. Foto: Matías Subat.

Koopmann destacó que este tipo de acciones forman parte de un compromiso sostenido con las instituciones y con la ciudadanía en general.

“Sabemos que, cuando trabajamos en equipo, toda la comunidad se beneficia”, destacó.







